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Neuer Angriff 

Krypto-Hacker stehlen 11,58 Millionen US-Dollar über Ethereum Bridge

Wieder geraten Blockchain-Bridges ins Visier von Hackern. Laut mehreren Sicherheitsfirmen soll die Verus Ethereum Bridge kompromittiert worden sein.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt einen Hacker

Beitragsbild: Shutterstock

 | Blockchain-Protokolle geraten immer häufiger ins Visier von Hackern

Erneut sorgt ein Hackerangriff in der Krypto-Branche für Aufsehen. Diesmal traf es die Verus Ethereum Bridge. Laut mehreren Blockchain-Sicherheitsfirmen sollen Angreifer eine Schwachstelle innerhalb der Bridge ausgenutzt und dabei Kryptowährungen im Wert von bislang rund 11,58 Millionen US-Dollar entwendet haben. Eine offizielle Bestätigung der Entwickler steht derzeit noch aus.

Bei Blockchain Bridges handelt es sich um Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerken. Nutzer können dadurch Vermögenswerte zwischen unterschiedlichen Blockchains transferieren. Diese Systeme geraten immer wieder ins Visier von Hackern, da dort häufig hohe Summen gebündelt werden.

Krypto-Sicherheitsfirmen warnen

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen PeckShield meldete zudem, dass die Verus Ethereum Bridge um 103,6 tBTC, 1.625 ETH sowie 147.000 USDC erleichtert worden sei. Laut den Analysten tauschte der Angreifer die gestohlenen Vermögenswerte anschließend gegen 5.402 ETH im Wert von rund 11,4 Millionen US-Dollar.

Der Angriff reiht sich in eine Serie weiterer Sicherheitsvorfälle innerhalb der Krypto-Branche ein. In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Blockchain-Protokolle attackiert. Die Angreifer nutzten dabei Schwachstellen in Smart Contracts oder Sicherheitslücken innerhalb der Systeme aus und erbeuteten Kryptowährungen in Millionenhöhe.

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Vor allem Bridges gelten weiterhin als besonders anfällig für komplexe Angriffe. Durch die Verbindung verschiedener Netzwerke entstehen technische Schnittstellen, die für Hacker attraktive Ziele darstellen. Fälle wie der aktuelle Angriff auf die Verus Ethereum Bridge zeigen erneut, dass Sicherheitsprobleme innerhalb der Branche weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

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