App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
2,31 T
Hyperliquid-Kurs37,53 6.88%
Bitcoin-Kurs67.105,49 -0.24%
Ethereum-Kurs1.879,37 0.15%
XRP-Kurs1,21 -0.09%
BNB-Kurs560,99 -0.56%
Solana-Kurs74,30 -0.18%
TRON-Kurs0,307185 1.34%
Dogecoin-Kurs0,095036 1.03%
Cardano-Kurs0,219331 -0.34%
Zcash-Kurs442,78 2.84%
Chainlink-Kurs8,35 0.23%
Official Trump-Kurs1,87 -0.24%
Pi Network-Kurs0,136642 -1.26%
Die Jagd nach Vermögen 

So teuer ist der Traum vom Bitcoin-Millionär inzwischen geworden

Der Traum vom Millionen-Depot zieht weiterhin viele Anleger in den Krypto-Markt. Doch mit dem wachsenden Einfluss institutioneller Investoren verändert sich auch der Weg dorthin deutlich

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs67.105,49 -0.24 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze auf Dollar-Scheinen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie schwer ist der Weg zum Millionen-Depot mit Bitcoin?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie realistisch der Weg zur ersten Million mit Bitcoin heute noch ist
  • Warum hohe Renditen allein längst nicht mehr ausreichen
  • Welche Sparrate Anleger für ein siebenstelliges Depot benötigen
  • Womit Anleger in schwachen Marktphasen profitieren können
  • Wieviel Rendite Bitcoin für die erste Million liefern müsste

Der Traum von der ersten Million übt auf viele Anleger eine enorme Anziehungskraft aus. Für die meisten gilt ein siebenstelliges Depot als entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Der Reiz liegt auf der Hand: Kaum ein anderer Markt hat in den vergangenen zehn Jahren höhere Renditen geliefert als Kryptowährungen. Doch wie realistisch ist der Weg zur ersten Million heute überhaupt noch und mit welcher Strategie lässt sich dieses Ziel am ehesten erreichen?

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Matyáš Kuchař, BTCPrague-Organisator
Interview mit Matyáš Kuchař“Tschechien positioniert sich als Bitcoin-Hauptstadt Europas”
Digitale Währung, physische Silbermünze, Monero und ZCash. Monero-Nahaufnahme-Konzept.
Trotz RegulierungPrivacy Coins vor dem großen Comeback? Warum Investoren jetzt auf Zcash und Monero blicken
Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem Berg Kartoffeln
Meinungs-ECHOKartoffeln schlagen Bitcoin – und Michael Saylor rappt
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Venice Token
12,39
11.42%
Hyperliquid
37,53
6.88%
Provenance Blockchain
0,009399
5.56%
Cosmos Hub
1,78
3.55%
Monero
340,58
3.17%
DeXe
11,51
3.06%
Zcash
442,78
2.84%
Canton
0,132490
2.75%
Rain
0,006468
2.55%
NEXO
0,751799
2.31%
Quant
67,08
-6.90%
​​Stable
0,029847
-5.84%
XDC Network
0,027039
-3.14%
Algorand
0,093634
-2.40%
Aptos
0,808217
-1.92%
JUST
0,076692
-1.78%
Internet Computer
2,24
-1.64%
Jupiter
0,170493
-1.55%
VeChain
0,005826
-1.44%
Shiba Inu
0,000005
-1.37%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren