Der Traum vom Millionen-Depot zieht weiterhin viele Anleger in den Krypto-Markt. Doch mit dem wachsenden Einfluss institutioneller Investoren verändert sich auch der Weg dorthin deutlich

So teuer ist der Traum vom Bitcoin-Millionär inzwischen geworden

So teuer ist der Traum vom Bitcoin-Millionär inzwischen geworden

In diesem Artikel erfährst du: Wie realistisch der Weg zur ersten Million mit Bitcoin heute noch ist

Warum hohe Renditen allein längst nicht mehr ausreichen

Welche Sparrate Anleger für ein siebenstelliges Depot benötigen

Womit Anleger in schwachen Marktphasen profitieren können

Wieviel Rendite Bitcoin für die erste Million liefern müsste

Der Traum von der ersten Million übt auf viele Anleger eine enorme Anziehungskraft aus. Für die meisten gilt ein siebenstelliges Depot als entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Der Reiz liegt auf der Hand: Kaum ein anderer Markt hat in den vergangenen zehn Jahren höhere Renditen geliefert als Kryptowährungen. Doch wie realistisch ist der Weg zur ersten Million heute überhaupt noch und mit welcher Strategie lässt sich dieses Ziel am ehesten erreichen?

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