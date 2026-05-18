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Tom Lee warnt: “Der Ölpreis zieht Ethereum immer weiter runter”

Warum fällt Ethereum trotz starker institutioneller Nachfrage weiter? Laut Tom Lee liegt der Hauptgrund aktuell beim Ölpreis.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Tom Lee und eine Ethereum-Münze

Beitragsbild: Shutterstock / Fotomontage

 | Ist der Ölpreis schuld an Ethereums Schwäche?

Ethereum befindet sich seit Wochen im Abwärtstrend. Nun hat sich Thomas “Tom” Lee, CEO von BitMine und einer der bekanntesten Wall Street-Analysten im Krypto-Bereich, zur aktuellen Schwäche von Ether geäußert. Laut Lee seien vor allem die steigenden Ölpreise ein zentraler Belastungsfaktor für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt.

Dabei verweist Lee auf eine inverse Korrelation zwischen Ethereum und dem Ölpreis. Eine inverse Korrelation bedeutet, dass sich zwei Vermögenswerte in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Steigt der Ölpreis, fällt Ethereum. Sinkt der Ölpreis, kann Ethereum dagegen wieder an Stärke gewinnen. Laut Lee sei diese inverse Beziehung aktuell so stark wie nie zuvor.

Tom Lee sieht nur kurzfristigen Gegenwind für Ethereum

Für Lee handelt es sich dabei allerdings nur um kurzfristiges taktisches Rauschen. Gemeint seien temporäre Marktbewegungen, die aus seiner Sicht keinen Einfluss auf die langfristige Entwicklung von ETH haben.

Während Öl seit Jahresbeginn um 77 Prozent gestiegen ist, fiel Ethereum um 32 Prozent / Quelle: TradingView

Viel wichtiger seien die strukturellen Wachstumstreiber des Netzwerks. Besonders die Tokenisierung sowie AI Agents könnten Ethereum in den kommenden Jahren deutlich stärken. Unter AI Agents versteht man autonome KI-Systeme, die eigenständig mit Blockchain-Anwendungen interagieren und Transaktionen ausführen können.

BitMine selbst setzt massiv auf die Kryptowährung. Das Unternehmen hält inzwischen rund 4,31 Prozent des gesamten Ether-Angebots und zählt damit zum größten institutionellen ETH-Inhaber weltweit. Insgesamt besitzt BitMine aktuell rund 5,21 Millionen ETH. Das erklärte Ziel des Unternehmens liegt bei fünf Prozent des gesamten Angebots.

Die Aussagen von Tom Lee zeigen, dass institutionelle Akteure trotz der aktuellen Schwächephase weiter auf Ethereum setzen. Vor allem die langfristigen Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz könnten in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen.

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