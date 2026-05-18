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24.869 BTC 

Michael Saylor schlägt wieder zu: Strategy kauft Bitcoin für 2 Milliarden US-Dollar

Strategy hat für zwei Milliarden US-Dollar Bitcoin nachgekauft. Das Unternehmen hält nun mehr als vier Prozent der gesamten Umlaufmenge.

Dominic Döllel
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Goldene Bitcoin-Münze auf US-Dollar-Scheinen, in deren Oberfläche ein Porträt von Michael Saylor eingearbeitet ist. Das Bild ist dunkel ausgeleuchtet und erzeugt eine finanz- und kryptowährungsbezogene Atmosphäre.

Beitragsbild: picture alliance/Shutterstock, Fotomontage

 | Michael Saylor bekommt nicht genug von Bitcoin

Es ist Montag, das heißt: Strategy hat Bitcoin gekauft. Zwischen dem 11. und 17. Mai hat das Unternehmen zusätzliche 24.869 BTC erworben. Gemäß einer Einreichung bei der SEC sind dafür rund 2,01 Milliarden US-Dollar geflossen. Der durchschnittliche Kaufpreis beträgt 80.985 US-Dollar pro Bitcoin.

4 Prozent von 21 Millionen Bitcoin

Mit diesem Zukauf hat das Unternehmen den sechstgrößten wöchentlichen Erwerb seiner Geschichte verbucht. Laut Gründer Michael Saylor hält Strategy jetzt insgesamt 843.738 BTC.

Die gesamten Anschaffungskosten inklusive Gebühren hat er auf 63,9 Milliarden US-Dollar beziffert. Daraus ergibt sich der Durchschnittspreis von 75.700 US-Dollar je Bitcoin. Beim aktuellen Marktniveau beläuft sich der Gesamtwert auf rund 65,3 Milliarden Dollar. Die Bestände repräsentieren mittlerweile mehr als vier Prozent der maximalen Bitcoin-Umlaufmenge von 21 Millionen Einheiten.

Michael Saylor überrascht mit Plan auf Bitcoin-Verkäufe

Michael Saylor stellte jüngst erstmals Bitcoin-Verkäufe bei Strategy in Aussicht. Der Gründer erklärte im Earnings Call zum ersten Quartal 2026, dass BTC-Verkäufe zur Sicherung von Dividendenzahlungen möglich seien.

Damit weicht er von seinem langjährigen Grundsatz ab, Bitcoin niemals zu verkaufen. Strategy begründet den Kurswechsel mit finanzieller Flexibilität. Verkäufe sollen nur erfolgen, wenn sie langfristig Vorteile für die Aktionäre bringen. Wie Michael Saylor die MSTR-Aktionäre an der Nase herumführte, lest ihr hier: “Niemals Bitcoin verkaufen”

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