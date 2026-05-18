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Machtkampf 

Überraschende Wende: XRP überholt Ethereum mit Milliarden-Inflows

Der XRP Ledger hat im RWA-Sektor deutliche Zuwächse verbucht. Ethereum muss Abflüsse registrieren. Doch wie steht es um die Kurse?

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt eine XRP- und eine Ethereum-Münze.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum und XRP im Machtkampf

Der XRP Ledger hat in den vergangenen 30 Tagen Nettozuflüsse von über 1,5 Milliarden US-Dollar registriert. Im identischen Zeitraum sind aus der Ethereum Blockchain rund 1,2 Milliarden US-Dollar abgeflossen.

XRP dominiert – Ethereum rutscht ab

Damit hat das XRPL-Netzwerk die Spitze aller erfassten Blockchains bei den jüngsten RWA-Inflows besetzt. Grund dafür: geringe Transaktionsgebühren sowie die schnelle Abwicklungsgeschwindigkeit des Netzwerks.

Das Bild zeigt die RWA-Statistik.
Ethereum dominiert bei der Tokenisierung I Quelle: rwa.xyz

Ungeachtet des aktuellen Wachstumsschubs des XRPL behauptet Ethereum den größten Marktanteil am gesamten RWA-Sektor, wie Daten von rwa.xyz zeigen.

Das Bild zeigt den XRP- und den ETH-Kurs.
XRP und ETH sinken I Quelle: Tradingview

Trotz der Unterschiede im RWA-Sektor, steht es um die Kurse beider Kryptowährungen alles andere als gut. Seit Jahresbeginn ist der Ripple Coin um 25 Prozent gefallen, Ethereum um 29 Prozent. Von ihrem Allzeithoch sind beide Coins jeweils mehr als 50 Prozent entfernt.

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