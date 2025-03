Mit Potenzgesetzen kann man die verschiedensten Zusammenhänge in der Natur beschreiben: Gravitation, Populationsdynamiken und Lichtdynamik. Ein Physiker will jetzt den Bitcoin-Kurs anhand eines Potenzgesetzes modelliert haben – und sieht BTC bei einer Million US-Dollar.

So wahrscheinlich ist es

In diesem Artikel erfährst du: Ob Bitcoins Kurs einem Potenzgesetz folgt

Wie hoch Bitcoin bis 2030 steigen kann

Welche Vor- und Nachteile das Power-Law-Modell hat

Wie hoch kann Bitcoin steigen? Die Frage beschäftigt vermutlich jeden, der in Kryptowährungen investiert ist. Mit dem Power Law gibt es jetzt ein Kursmodell, das den Preis bis in ferne Zukunft präzise voraussagen will. Bereits 2030 könnte BTC demnach über eine Million US-Dollar (USD) wert sein.

