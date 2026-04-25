Konservative Kursziele und spektakuläre Prognosen: XRP sorgt für extreme Einschätzungen. Eine Analyse zeigt, was wirklich möglich ist – und was nicht.

XRP-Prognose: Wie weit kann der Ripple Coin realistisch steigen?

XRP-Prognose: Wie weit kann der Ripple Coin realistisch steigen?

Der XRP-Kurs bewegt sich aktuell zwischen 1,40 und 1,50 US-Dollar und hat zuletzt an Dynamik zugenommen. Das lässt die langfristigen Erwartungen vieler Marktteilnehmer steigen. Während konservative Stimmen von moderatem Wachstum ausgehen, reichen optimistischere Szenarien bis in deutlich höhere Preisregionen. Ein genauer Blick zeigt, welche Annahmen diesen Prognosen zugrunde liegen.

XRP-Prognose: Kursziele zwischen 5 und 20 US-Dollar

Ein Großteil etablierter Analysten rechnet langfristig mit einer stabilen Aufwärtsentwicklung. Im Fokus steht dabei weniger die kurzfristige Marktstimmung, sondern die Frage, ob sich Ripple im internationalen Zahlungsverkehr etablieren kann.

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Der Vermögensverwalter Bitwise skizziert drei mögliche Entwicklungspfade bis 2030. Im negativen Szenario gerät der XRP-Kurs unter Druck. Das Basisszenario sieht eine Entwicklung in den niedrigen zweistelligen Bereich vor. Im optimistischen Fall, gestützt durch institutionelle Nachfrage und regulatorische Klarheit, erscheinen auch Kurse oberhalb von 20 US-Dollar denkbar.

Auch klassische Finanzakteure äußern sich verhalten positiv. Standard Chartered hält langfristig Kurse um 12 US-Dollar für erreichbar, sofern regulatorische Unsicherheiten nachlassen und institutionelle Investoren stärker einsteigen. Andere Analysten verorten das Potenzial eher im Bereich zwischen 8 und 15 US-Dollar.

XRP über 20 US-Dollar: Kann der Kurs so hoch steigen?

Im Krypto-Sektor fallen die Einschätzungen teils deutlich optimistischer aus. Hier wird XRP nicht nur als einzelner Token betrachtet, sondern als möglicher Bestandteil einer globalen Zahlungsinfrastruktur.

In solchen Szenarien werden Kursziele von bis zu 50 US-Dollar diskutiert. Voraussetzung ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Dazu zählen steigende institutionelle Nachfrage, eine wachsende Nutzung der Ripple-Technologie, mögliche Kapitalzuflüsse über börsengehandelte Produkte sowie strategische Entwicklungen wie ein Börsengang.

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Noch ambitioniertere Modelle sehen XRP als Brückenwährung zwischen Fiatgeld, Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten. In diesen Fällen werden auch Bewertungen von 100 US-Dollar oder mehr in Betracht gezogen.

Warum ein XRP-Kurs von 1.000 US-Dollar kaum haltbar ist

So spektakulär ein vierstelliger XRP-Preis wirken mag, stößt dieses Szenario schnell an ökonomische Grenzen. Der entscheidende Faktor ist die Marktkapitalisierung.

Bei einem Kurs von 1.000 US-Dollar würde XRP eine Gesamtbewertung von rund 60 Billionen US-Dollar erreichen. Damit läge das Netzwerk über der Marktkapitalisierung von Gold und sogar über dem gesamten aktuellen Krypto-Markt.

Dieses Missverhältnis verdeutlicht ein klassisches Problem: die Nominalillusion. Der Preis eines einzelnen Tokens sagt wenig über dessen tatsächliche wirtschaftliche Bedeutung aus. Entscheidend ist das im Netzwerk gebundene Kapital. Auch Führungskräfte von Ripple betonen regelmäßig, dass hohe Tokenpreise kein verlässlicher Indikator für reale Nutzung oder Erfolg sind.

Risiken und Gegenargumente

Nicht alle Marktteilnehmer sehen XRP auf einem klaren Wachstumspfad. Kritiker wie Adam Spatacco weisen darauf hin, dass RippleNet grundsätzlich auch ohne XRP funktionieren kann. Banken könnten weiterhin auf etablierte Fiat-Systeme setzen.

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Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb durch Stablecoins und staatliche Digitalwährungen. Viele Finanzinstitute entwickeln eigene Lösungen oder bauen proprietäre Infrastrukturen auf.

Technologisch bietet XRP Vorteile wie schnelle Transaktionen und geringe Kosten. Diese Eigenschaften allein garantieren jedoch keinen globalen Durchbruch.

XRP-Kurse und ihre Marktkapitalisierung

Ein XRP-Kurs von 10 US-Dollar entspräche einer Marktkapitalisierung von rund 610 Milliarden US-Dollar. Das gilt als ambitioniert, aber grundsätzlich erreichbar. Bei 100 US-Dollar würde die Bewertung auf etwa 6,1 Billionen US-Dollar steigen und damit klassische Anlageklassen wie Gold übertreffen.

XRP im Vergleich mit Vermögenswerten/Geldmenge M2

Ein Preis von 1.000 US-Dollar würde XRP schließlich auf rund 61 Billionen US-Dollar bringen. Selbst unter optimistischen Annahmen erscheint diese Größenordnung kaum realistisch.

Mit steigenden Kursen wächst der erforderliche Kapitalzufluss stark an. Dadurch wird es zunehmend schwieriger, hohe Bewertungen ökonomisch zu begründen. Extrem hohe Preisziele setzen tiefgreifende Veränderungen im globalen Finanzsystem voraus.

Fazit: Dieser XRP-Kurs ist bis 2030 realistisch

Die Mehrheit belastbarer Prognosen sieht XRP bis 2030 in einer Spanne zwischen 8 und 15 US-Dollar. Diese Einschätzung basiert auf realistischen Annahmen zur Adoption, regulatorischen Entwicklung und Marktstruktur.

Kursziele von 50 oder 100 US-Dollar bleiben möglich, setzen jedoch erhebliche Kapitalzuflüsse, klare regulatorische Rahmenbedingungen und eine zentrale Rolle im internationalen Zahlungsverkehr voraus.

Alles darüber hinaus, insbesondere vierstellige Preise, bleibt hochspekulativ und ökonomisch schwer zu begründen.

Redaktioneller Hinweis: Der Artikel erschien zuerst am 18. November und wurde vor Wiederveröffentlichung inhaltlich geprüft.

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