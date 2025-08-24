In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der XRP-Kurs laut bullishen Krypto-Analysten langfristig auf 100 oder sogar 1.000 US-Dollar steigen soll
- Wie Ripple-CTO David Schwarz zu den utopischen XRP-Prognosen steht
- Welcher Fehler die Ripple-Anleger teuer zu stehen kommen könnte
Nach dem glimpflichen Ausgang des langjährigen Rechtsstreites zwischen Ripple Labs und der SEC bleibt ein nachhaltiger XRP-Kursanstieg vorläufig aus. Dennoch sind aufgrund der neuen regulatorische Klarheit die Weichen gestellt für eine äußerst positive Entwicklung des Ripple-Coins. Viele Krypto-Anleger sehen in dem juristischen Erfolg erst den Anfang: Ein Handelsstart von XRP Spot ETFs schon im Herbst, der Einstieg neuer XRP-Treasury-Firmen oder ein Ripple-Börsengang gelten als potentielle Kurstreiber für das vierte Quartal 2025. Doch Investoren, die sich nun von ultra-bullishen XRP-Prognosen inspirieren lassen, könnten einer teuren kognitiven Verzerrung aufsitzen. Wir haben nachgerechnet.
