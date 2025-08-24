App herunterladen
Eine weitverbreitete Krypto-Illusion Kann der XRP-Kurs auf 1.000 US-Dollar steigen?

Für viele Krypto-Anleger wirkt XRP im Vergleich zu Bitcoin oder Ethereum noch immer sehr billig. Warum die Ripple-Enthusiasten womöglich einem teuren Irrtum aufsitzen.

Tobias Zander
Eine Nahaufnahme eines Ripple-Coins (XRP), der aufrecht zwischen anderen Münzen steht, mit einem verschwommenen Graphen im Hintergrund, der auf eine XRP-Prognose und das Potenzial, 5 US-Dollar zu erreichen, hinweist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | XRP könnte im vierten Quartal zu den Krypto-Top-Performern gehören

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der XRP-Kurs laut bullishen Krypto-Analysten langfristig auf 100 oder sogar 1.000 US-Dollar steigen soll
  • Wie Ripple-CTO David Schwarz zu den utopischen XRP-Prognosen steht
  • Welcher Fehler die Ripple-Anleger teuer zu stehen kommen könnte

Nach dem glimpflichen Ausgang des langjährigen Rechtsstreites zwischen Ripple Labs und der SEC bleibt ein nachhaltiger XRP-Kursanstieg vorläufig aus. Dennoch sind aufgrund der neuen regulatorische Klarheit die Weichen gestellt für eine äußerst positive Entwicklung des Ripple-Coins. Viele Krypto-Anleger sehen in dem juristischen Erfolg erst den Anfang: Ein Handelsstart von XRP Spot ETFs schon im Herbst, der Einstieg neuer XRP-Treasury-Firmen oder ein Ripple-Börsengang gelten als potentielle Kurstreiber für das vierte Quartal 2025. Doch Investoren, die sich nun von ultra-bullishen XRP-Prognosen inspirieren lassen, könnten einer teuren kognitiven Verzerrung aufsitzen. Wir haben nachgerechnet.

