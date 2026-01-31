In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Ex-Ripple-CTO David Schwartz die XRP-Kursfantasien der Community als realitätsfern entlarvt
- Welche einfache Logik hinter seiner Kritik an den 100-US-Dollar-Prognosen steckt
- Wieso laut Schwartz der aktuelle XRP-Kurs ein ehrliches Urteil des Marktes widerspiegelt
Die XRP-Community liebt große Zahlen. 10, 50, 100 US-Dollar – alles angeblich nur eine Frage der Zeit. Das sehen aber nicht alle so: Ein Nutzer auf X wollte, dass Ex-Ripple-CTO David Schwartz den “XRP-Supportern” endlich die Wahrheit sagt: XRP werde niemals auf 50 oder 100 US-Dollar steigen. “So viele Menschen werden arm, weil sie XRP kaufen”, so die Kritik. Doch statt das pauschal abzuschmettern, dreht Schwartz den Spieß um.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Verwandte Themen
Das könnte dich auch interessieren