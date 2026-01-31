App herunterladen
BTC-ECHO
Meinungs-ECHO 

Ex-Ripple-CTO reagiert: “Viele Menschen werden arm, weil sie XRP kaufen”

XRP auf 100 US-Dollar? Ex-Ripple-CTO David Schwartz rechnet mit dem Hype ab – und erklärt, warum der Markt diese Fantasie längst entzaubert hat.

Dominic Döllel
 David Schwartz ist nicht von XRP bei 100 US-Dollar überzeugt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Ex-Ripple-CTO David Schwartz die XRP-Kursfantasien der Community als realitätsfern entlarvt
  • Welche einfache Logik hinter seiner Kritik an den 100-US-Dollar-Prognosen steckt
  • Wieso laut Schwartz der aktuelle XRP-Kurs ein ehrliches Urteil des Marktes widerspiegelt

Die XRP-Community liebt große Zahlen. 10, 50, 100 US-Dollar – alles angeblich nur eine Frage der Zeit. Das sehen aber nicht alle so: Ein Nutzer auf X wollte, dass Ex-Ripple-CTO David Schwartz den “XRP-Supportern” endlich die Wahrheit sagt: XRP werde niemals auf 50 oder 100 US-Dollar steigen. “So viele Menschen werden arm, weil sie XRP kaufen”, so die Kritik. Doch statt das pauschal abzuschmettern, dreht Schwartz den Spieß um.

Das könnte dich auch interessieren