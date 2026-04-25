Bitcoin und Co. starten nahezu unverändert ins Wochenende. Doch ein Coin bricht derzeit regelrecht aus: Es ist ein alter Bekannter.

Bitcoin-Kurs am Wochenende: Das müssen Investoren jetzt wissen

Bitcoin-Kurs am Wochenende: Das müssen Investoren jetzt wissen

Zum Start ins Wochenende gibt der Krypto-Markt leicht nach und fällt um 0,26 Prozent. Davon betroffen sind Bitcoin, Ethereum und die meisten Altcoins. Der BTC-Kurs fällt um 0,32 Prozent und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 77.500 US-Dollar; Ethereum steht bei 2.300 US-Dollar.

Der Bitcoin-Kurs sinkt leicht I Quell: Tradingview

Der Kursrückgang ist aber vergleichsweise gering: Deshalb sind Investoren weiterhin in einer “neutralen” Stimmung. Das zeigt der Fear & Greed Index.

Schwächelt Bitcoin?

Doch es gibt auch Altcoins, die deutlich gestiegen sind, darunter die Kryptowährung des NFT-Projekts Bored Ape Yacht Club. So ist APE in den letzten 24 Stunden um knapp 70 Prozent gestiegen. Nach dem Abflachen des NFT-Hypes haben viele Investoren die Kryptowährung für tot erklärt. Jetzt wächst die Marktkapitalisierung wieder rasant.

Auch Algorand, Aptos und Cosmos verzeichnen starke Kurszuwächse. Der Altcoin Season Index von CoinMarketCap zeigt aktuell einen Wert von 42. Steigt dieser Wert auf 75, spricht man am Krypto-Markt per Definition von einer Altcoin Season. Das war zuletzt am 30. Januar 2026 der Fall.

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Nein, denn Bitcoin dominiert

Bitcoin verbleibt dennoch auf einem hohen Niveau, das zeigt die sogenannte Bitcoin Dominance. Mit einem Wert von 59 Prozent stellt die Krypto-Leitwährung weiterhin das Gros der Marktkapitalisierung am Krypto-Markt. Die Ethereum Dominance liegt bei zehn Prozent.

Iran-Krieg bleibt Spannungsbogen

Abzuwarten bleibt, ob es erneute Ausschreitungen im Iran-Krieg geben wird. US-Präsident Donald Trump hat viele Angriffe erst am Wochenende durchführen lassen, um den Aktienmarkt nicht direkt zu beeinflussen. Da Bitcoin und Co. aber 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche handelbar sind, reagieren die Kurse zuerst auf etwaige Auseinandersetzungen.

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Zuletzt wurden nach israelischen Angriffen im Südlibanon sechs Menschen getötet. Irans Außenminister Araghtschi plant offenbar keine Gespräche mit US-Vertretern. Darüber berichtet die Tagesschau.

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