Donald Trump sorgt mit Aussagen zu Gesprächen mit Iran für heftige Marktbewegungen. Bitcoin und Aktien schießen in die Höhe – Öl befindet sich im freien Fall.

Eine neue Wortmeldung von US-Präsident Donald Trump sorgt am Montag für starke Bewegungen an den Finanzmärkten. In der Mitteilung ist von “sehr guten und produktiven” Gesprächen zwischen den USA und Iran die Rede. Zudem habe Trump das Pentagon angewiesen, geplante Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energie-Infrastruktur für fünf Tage aufzuschieben. Der iranische Abgeordnete Ibrahim Rezaei erwiderte hingegen: “Der Kampf geht weiter”. Das iranische Außenministerium soll Gespräche mit Washington abgelehnt haben und dem US-Präsidenten vorwerfen, Zeit zu schinden.

Rallye bei Bitcoin und Aktien

Sollte sich die diplomatische Linie durchsetzen, wäre das ein klares Deeskalationssignal für die Märkte. Neben Bitcoin, Ethereum und Co. dürften davon auch Aktien stark profitieren. Der BTC-Kurs fiel heute Morgen noch auf 67.500 US-Dollar, notiert nun aber wieder bei über 70.000 US-Dollar und damit gut 3 Prozent höher als noch vor 24 Stunden.

Auch der DAX (+1,8 Prozent) sowie Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq-100 drehten deutlich ins Plus (jeweils mehr als 1,5 Prozent). Besonders stark war die Reaktion am Ölmarkt. Crude Oil rutschte über 7 Prozent ins Minus. Gold und Silber konnten dagegen wieder einen Großteil der jüngsten Kursverluste gutmachen. Heute Morgen noch notierten die Edelmetalle jeweils über 8 Prozent im Minus.

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