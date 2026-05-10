Tether friert über 500 Millionen US-Dollar in USDT ein

Stablecoin-Anbieter Tether hat innerhalb von 30 Tagen mehr als 500 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren. Dabei sticht ein Netzwerk deutlich hervor.

Tether hat innerhalb der vergangenen 30 Tage mehr als 514 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren. Das zeigen Daten des “USDT Freeze Trackers” des Sicherheitsunternehmens BlockSec. Insgesamt wurden laut den Onchain-Daten 370 Wallet-Adressen auf Ethereum und Tron auf eine Blacklist gesetzt.

Der Großteil der eingefrorenen Gelder, rund 505,9 Millionen, konzentriert sich auf das Tron-Netzwerk. Auf Ethereum wurden weitere 8,7 Millionen US-Dollar auf 42 Adressen eingefroren. Die Daten unterstreichen die zunehmende Rolle des Stablecoin-Anbieters bei Maßnahmen gegen mutmaßlich illegale Transaktionen.

Milliarden eingefrorene USDT

Bereits Anfang des Jahres hatte BlockSec berichtet, dass Tether allein 2025 rund 1,26 Milliarden US-Dollar in USDT eingefroren habe. Insgesamt seien dafür mehr als 4.100 Wallets auf Blacklists gesetzt worden. Mehr als die Hälfte der eingefrorenen Token wurde laut Bericht später dauerhaft vernichtet.

Tether selbst sprach im Februar von insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten innerhalb von drei Jahren. Hintergrund seien verstärkte Maßnahmen gegen Sanktionsverstöße, Betrug und Krypto-Scams. Im April unterstützte das Unternehmen nach eigenen Angaben US-Behörden bei der Sperrung von mehr als 344 Millionen US-Dollar auf Tron-Wallets mit mutmaßlichem Bezug zum Iran.