Der Bitcoin-Kurs muss sich der Schwäche am US-Aktienmarkt fügen und droht die Marke von 70.000 US-Dollar aufzugeben. Charttechnisch rücken folgende Kurslevel in den Fokus!

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Krypto-Leitwährung Bitcoin aktuell ins Schlingern gerät

Welche Chartniveaus in den kommenden Tagen entscheidend werden

Wieso ein Abverkauf unter die 69.000 US-Dollar zwingend verhindert werden muss

Die Kursstärke beim Bitcoin-Kurs (BTC) weicht einer neuen Unsicherheit über die Dauer und die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Weltwirtschaft. Steigende Öl-Preise diktieren die Richtung an den Finanzmärkten. Der Ausbruchsversuch von Bitcoin droht in einer neuen Hängepartie zu münden. Kursrücksetzer in den US-Aktienindizes wirken als zusätzlicher Gegenwind für die Krypto-Leitwährung. Die Gefahr einer anhaltenden Korrektur könnte bei nachhaltiger Unterschreitung der gleitenden Durchschnittslinie EMA20 weiter zunehmen. Welche Kursmarken Anleger in den kommenden Tagen im Blick haben sollten, erklärt diese Bitcoin-Analyse.

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