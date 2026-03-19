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Kursanalyse 

Bitcoin-Prognose: Droht eine Fortsetzung der Hängepartie?

Der Bitcoin-Kurs muss sich der Schwäche am US-Aktienmarkt fügen und droht die Marke von 70.000 US-Dollar aufzugeben. Charttechnisch rücken folgende Kurslevel in den Fokus!

Stefan Lübeck
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Eine rot-gefärbte Bitcoin-Münze vor einem Chart mit roten und grünen Kerzen.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Geopolitische Unsicherheiten bedrohen die Kurserholung bei Bitcoin

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Krypto-Leitwährung Bitcoin aktuell ins Schlingern gerät
  • Welche Chartniveaus in den kommenden Tagen entscheidend werden
  • Wieso ein Abverkauf unter die 69.000 US-Dollar zwingend verhindert werden muss

Die Kursstärke beim Bitcoin-Kurs (BTC) weicht einer neuen Unsicherheit über die Dauer und die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Weltwirtschaft. Steigende Öl-Preise diktieren die Richtung an den Finanzmärkten. Der Ausbruchsversuch von Bitcoin droht in einer neuen Hängepartie zu münden. Kursrücksetzer in den US-Aktienindizes wirken als zusätzlicher Gegenwind für die Krypto-Leitwährung. Die Gefahr einer anhaltenden Korrektur könnte bei nachhaltiger Unterschreitung der gleitenden Durchschnittslinie EMA20 weiter zunehmen. Welche Kursmarken Anleger in den kommenden Tagen im Blick haben sollten, erklärt diese Bitcoin-Analyse.

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