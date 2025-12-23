- Immer wieder kursieren in den Sozialen Medien ambitionierte XRP-Prognosen, die drei- oder gar vierstellige Kursziele für den Ripple Coin nennen. Nun schließt sich dem Trend ausgerechnet YoungHoon Kim an, der sich selbst als den “intelligentesten Menschen der Welt” bezeichnet. Nach eigenen Angaben soll er einen IQ von 276 besitzen.
- Erst kürzlich klärte Kim seine Follower darüber auf, fortan XRP zu kaufen. Nun schreibt er in einem neuen X-Post: “XRP könnte in den nächsten 10 Jahren potenziell auf 1.000 US-Dollar steigen”. Das entspräche einem Kurszuwachs von spektakulären 53.000 Prozent, denn aktuell handelt der Ripple Coin bei nur 1,88 US-Dollar.
- Noch im Oktober hatte YoungHoon Kim erklärt, dass er sein gesamtes Vermögen in Bitcoin investieren würde, weil er langfristig eine Verhundertfachung erwarte. Dass er sich nun stattdessen für XRP ausspricht, sorgt nicht nur für Zustimmung. Aus den X-Kommentaren geht hervor, dass viele Krypto-Enthusiasten seinen “Intelligenzrekord” anzweifeln. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: “Intelligentester Mensch der Welt investiert alles in Bitcoin“.
- Besonders kurios: Kurz bevor er die XRP-Prognose abgab, zeigte sich Kim in einem anderen X-Post als “XRP CEO”, als würde es sich um einen legitimen Titel handeln. Im Gegensatz zum Unternehmen Ripple Labs bietet die Kryptowährung aber gar keine Karriereleiter, die man erklimmen könnte. Ob es sich um einen Scherz oder um Werbung für XRP handelt, bleibt offen.
- Auf Basis der aktuell zirkulierenden 60,57 Milliarden XRP Coins würde ein Kurs von 1.000 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von über 60 Billionen US-Dollar einhergehen. Zum Vergleich: Gold wird aktuell mit rund 31 Billionen US-Dollar bewertet, alle Unternehmen im S&P 500 kommen zusammengerechnet auf etwa 58 Billionen US-Dollar.
- Davon lässt sich Kim aber nicht beirren, sondern hält stattdessen kurz und knapp fest: “Niedriger IQ verspottet XRP. Hoher IQ versteht.” Erst kürzlich warnte Krypto-Analyst Vincent Scott vor utopischen Prognosen, die vor allem Aufmerksamkeit erregen sollen. Gerade unerfahrene Anleger würden die Mathematik dahinter oft komplett ignorieren.
Wenn du mit einer realistischeren Erwartungshaltung in Bitcoin, XRP oder andere Krypto-Assets investieren willst, bietet dir Coinbase jetzt einen zusätzlichen 30 Euro in BTC Bonus.
Empfohlenes Video
Das große Krypto Sterben – Wer 2026 wirklich überlebt
Quellen
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+