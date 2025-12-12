Nicht Einstein oder Hawking: Der vermeintlich schlauste Mensch der Welt heißt YoungHoon Kim. Er investiert jetzt in XRP. Wieso?

In welche Kryptowährung würde der schlauste Mensch der Welt investieren? Es ist nicht Bitcoin – und auch kein Memecoin, der in den nächsten Tagen um 1000x steigen wird. Der schlauste Mensch der Welt “kauft ab sofort XRP“. Das zumindest behauptet YoungHoon Kim. Doch was steckt wirklich dahinter? Und solltest du dieser Investmententscheidung jetzt folgen?

“Ich verliere spürbar IQ-Punkte”

Kims Ankündigung sorgt in den sozialen Medien für reichlich Diskussionsstoff. Auf X (ehemals Twitter) schwanken die Reaktionen zwischen Bewunderung und Spott. Während einige Nutzer gratulieren, bezweifeln andere seinen Intellekt: “Ich verliere gerade spürbar IQ-Punkte bei dieser Aktion”, schreibt ein Nutzer. “Gibt es irgendeine Erklärung dafür?”, will ein weiterer wissen. Und ein anderer Nutzer kommentiert knapp: “Jetzt trollst du nur noch.”

I buy #XRP from now on. — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 12, 2025

Die Kommentarlage verdeutlicht: Kims Schritt polarisiert. Seine Entscheidung für XRP wird nicht nur angezweifelt, sondern auch als Indikator für den Wahrheitsgehalt seiner Intelligenzbehauptung infrage gestellt.

Intelligenztitel zweifelhaft

Ob YoungHoon Kim überhaupt der schlauste Mensch der Welt ist, bleibt ohnehin zweifelhaft. Zwar bezeichnet er sich selbst als “World’s highest IQ record holder by World Memory Championships”. Der angeblich erreichte Wert: 276. Eine Zahl, die selbst deutlich über historischen Größen wie Einstein oder Hawking liegt.

Doch: Ein IQ von 276 ist wissenschaftlich nicht messbar. Die gebräuchlichen Skalen reichen nicht so weit. Zudem stammen die Nachweise nicht von unabhängigen Fachinstitutionen, sondern aus seinem direkten Umfeld. Auch seine behaupteten Mitgliedschaften in Akademien und Fachgesellschaften sind laut Recherchen falsch dargestellt oder erfunden.

Jetzt in XRP investieren?

Nur weil der vermeintlich schlauste Mensch der Welt in XRP investiert, wird der Ripple Coin nicht wie durch ein Wunder das beste Investment der nächsten Jahre. Ein Blick auf den Kurs verrät mehr: In den letzten Jahren ist die Kryptowährung viele Hypephasen durchlaufen und konnte massive Renditen ausweisen. Doch: Oft kam es anschließend zu deutlichen Kurseinbrüchen; viele Investoren haben dadurch verloren.

Der XRP-Kurs entwickelt sich nicht nachhaltig I Quelle: TradingView

Wie Ripple durch Escrow-Konten den Markt steuert, was das für den Preis bedeutet und welche Risiken es bei XRP gibt, haben wir hier analysiert: XRP-Konzentration enthüllt: Wie Ripple und geheime Wale den Markt kontrollieren.

Letztendlich müssen Investoren ihren Risikoapatit aber selbst einschätzen. Wer sicher und bequem in XRP investieren will, kann dies über die Krypto-Börse Coinbase tun. Bis 23. Dezember erhaltet ihr dort einen Bonus im Wert von 50 Euro in Bitcoin, wenn ihr in eurem ersten Trade mindestens 50 Euro handelt. Hier anmelden!

