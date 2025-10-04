IQ-Weltrekordhalter YoungHoon Kim investiert all sein Geld in Bitcoin. Für die kommenden Jahre hat er eine massive Wertsteigerung berechnet. Doch die ist mit Vorsicht zu genießen.

Intelligentester Mensch der Welt investiert alles in Bitcoin – oder nicht?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die angebliche Bitcoin-All-in-Strategie des „intelligentesten Menschen der Welt“ Zweifel aufwirft

Wieso Follower-Zahlen und IQ-Werte keine Investment-Grundlage sein sollten

Weshalb man nicht jedem Bitcoin-Propheten Glauben schenken sollte – selbst wenn er den weltweit höchsten IQ hat

In zehn Jahren wird Bitcoin um das Hundertfache gestiegen sein – mindestens. Solche Prognosen liest man immer wieder. Völlig aus der Luft gegriffen, aber wirkungsvoll. Wer sich in der Dauerbeschallung sozialer Medien Gehör verschaffen will, braucht schon das gewisse Etwas – und YoungHoon Kim hat es. Das südkoreanische Superhirn ist mit einem IQ von unglaublichen 276 der intelligenteste Mensch der Welt. Und, zur Freude einiger Bitcoiner, ebenfalls: Bitcoiner. Dass er nun all sein Geld in die Kryptowährung investiert haben will, wundert kaum, sagen seine “theoretischen Analysen” schließlich eine massive Wertsteigerung voraus. Gäbe es da nicht einen Haken.

