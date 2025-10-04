App herunterladen
Meinungs-ECHO Intelligentester Mensch der Welt investiert alles in Bitcoin – oder nicht?

IQ-Weltrekordhalter YoungHoon Kim investiert all sein Geld in Bitcoin. Für die kommenden Jahre hat er eine massive Wertsteigerung berechnet. Doch die ist mit Vorsicht zu genießen.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs124,092.00 $1.40 %
Ein Mann im Anzug berührt seine Schläfen und runzelt die Stirn. Auf seiner Stirn ist das Bitcoin-Symbol digital dargestellt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zwischen Bibel, Trump und Bitcoin: Die Parallelwelt des YoungHoon Kim

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die angebliche Bitcoin-All-in-Strategie des „intelligentesten Menschen der Welt“ Zweifel aufwirft
  • Wieso Follower-Zahlen und IQ-Werte keine Investment-Grundlage sein sollten
  • Weshalb man nicht jedem Bitcoin-Propheten Glauben schenken sollte – selbst wenn er den weltweit höchsten IQ hat

In zehn Jahren wird Bitcoin um das Hundertfache gestiegen sein – mindestens. Solche Prognosen liest man immer wieder. Völlig aus der Luft gegriffen, aber wirkungsvoll. Wer sich in der Dauerbeschallung sozialer Medien Gehör verschaffen will, braucht schon das gewisse Etwas – und YoungHoon Kim hat es. Das südkoreanische Superhirn ist mit einem IQ von unglaublichen 276 der intelligenteste Mensch der Welt. Und, zur Freude einiger Bitcoiner, ebenfalls: Bitcoiner. Dass er nun all sein Geld in die Kryptowährung investiert haben will, wundert kaum, sagen seine “theoretischen Analysen” schließlich eine massive Wertsteigerung voraus. Gäbe es da nicht einen Haken.

