Virale XRP-Prognosen versprechen schnellen Reichtum dank baldiger Ripple-Kursexplosion. Jetzt warnt ein Krypto-Experte vor zu großen Hoffnungen.

Mit 3.500 XRP Millionär werden? So äußert sich ein Krypto-Analyst dazu

Mit 3.500 XRP Millionär werden? So äußert sich ein Krypto-Analyst dazu

Selten war die Frustration in der XRP-Community so groß wie heute. Obwohl das Unternehmen Ripple Labs zuletzt zahlreiche Erfolge feierte, darunter den Erhalt einer eingeschränkten Banklizenz, will sich der Kurs der Kryptowährung weiterhin nicht vom Fleck bewegen.

Im Moment des Schreibens handelt der Ripple Coin bei 1,99 US-Dollar, so niedrig wie schon lange nicht mehr. Gegenüber der Vorwoche bedeutet das einen Kursverlust von 1,2 Prozent, auf Monatssicht verzeichnet XRP sogar ein Minus von 11,3 Prozent.

Wie zum Trotz gibt es eine unaufhörliche Flut an sensationellen XRP-Kursprognosen, die in den sozialen Medien die Runde machen. Der erfahrene Krypto-Analyst Vincent Scott äußert sich nun in einem X-Post zu dem bedenklichen Trend – und erklärt, welche Zahlen Anleger kennen sollten, bevor sie sich zu einem Investment verleiten lassen.

“Du brauchst bis zum 2. Februar 2026 nur 3.500 XRP, um Millionär zu werden”, schreibt Scott als Beispiel für eine marktschreierische Prognose. Und ergänzt dann: “Ich wette, wenn ich das sagen würde, würde ich eine Million Likes bekommen, 350.000 Follower, 10.000 Abonnenten und niemand würde mich dafür je zur Rechenschaft ziehen.

Dem Analysten zufolge sind übertriebene XRP-Prognosen immer wieder erfolgreich, weil sie genau darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen. Gerade unerfahrene Krypto-Enthusiasten, die solche Beiträge teilen, würden die Mathematik dahinter oft komplett ignorieren.

Damit seine beispielhafte Prognose wahr wird, müsste XRP bei 286 US-Dollar handeln, was einem Kurszuwachs von mehr als 14.000 Prozent entspräche, damit Anleger mit 3.500 XRP zur ersten Dollarmillion gelangen. Offenkundig eine Milchmädchenrechnung.

Scott bestreitet nicht, dass XRP langfristig an Wert gewinnen kann. Doch die Erwartung extrem hoher Kurse innerhalb weniger Wochen oder Monate hält er für eine gefährliche Illusion. Eine realistische Kursanalyse findet ihr hier: Wie hoch steigt der Ripple Coin jetzt?

Wenn du langfristig in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investieren willst, bietet dir Coinbase nur bis zum 23. Dezember einen 50 Euro in BTC Bonus. Jetzt anmelden!

Empfohlenes Video Bitcoin vor dem Absturz? – Warum alle auf Japan schauen sollten

Quellen

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

