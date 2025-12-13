Ripple Labs erhält die Genehmigung zur Gründung einer National Trust Bank. Warum der XRP-Kurs dadurch neuen Rückenwind bekommt.

XRP-Kurs im Aufwind: Wie hoch kann der Ripple Coin jetzt steigen?

Ripple Labs feiert einen wichtigen regulatorischen Erfolg. Laut CEO Brad Garlinghouse erhielt das Unternehmen eine vorläufige Genehmigung der US Bankenaufsicht (OCC) zur Gründung der Ripple National Trust Bank. Damit soll der Stablecoin RLUSD künftig sowohl unter bundesweiter als auch unter der Aufsicht des Bundesstaates New York stehen. Garlinghouse betonte, dass Ripple bewusst denselben strengen Regeln wie klassische Finanzinstitute folgen wolle und wies Kritik aus der Bankenlobby entschieden zurück.

Parallel treibt Ripple den Antrag auf eine nationale Banklizenz und einen Zugang zum Zahlungssystem der US-Notenbank voran. Das würde es dem Unternehmen ermöglichen, Dollartransaktionen direkt abzuwickeln und unabhängiger von Drittbanken zu werden. Beobachter sehen darin einen strategischen Vorteil für den globalen Zahlungsverkehr. Für XRP könnte dies die reale Nutzung stärken und das langfristige Vertrauen erhöhen, weshalb nun auch die charttechnische Lage des Ripple Coins in den Vordergrund rückt.

XRP in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs von XRP in einer Spanne von 2,0482 USD (Intraday-Hoch) bis 1,9692 USD (Tief der letzten 6 4h-Kerzen). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 2,0363 USD und damit ca. 2,92 % oberhalb des Schlusskurses vor 24 Stunden (1,9785 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 122.866.000.000 USD.

Der Kurs notiert knapp über dem EMA‑20 (2,0312 USD) und bildete seit dem Tief bei 1,9692 USD jüngst eine Sequenz höherer Hochs und höheren Tiefs. Unterstützungen liegen bei 2,0226 USD (letzter Close) und 1,9785 USD, Widerstände bei 2,0482 USD (Intraday) und am Bollinger‑Oberband bei 2,0831 USD. Solange der Kurs über dem EMA‑20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Der 14‑Perioden‑RSI liegt bei ca. 43,5 und notiert unterhalb der neutralen 50er‑Marke. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was auf nachlassenden Abwärtsdruck und eine Stabilisierung des Momentums hindeutet. Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 0,1089 USD, was auf moderate, aber nicht extreme Schwankungen hinweist. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit leicht erhöhter Unsicherheit, solange der Kurs knapp unter bzw. um das BB‑Mittel pendelt.

Kurzfristige XRP-Prognose

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral mit leichter Aufwärtsneigung. Wichtige Unterstützungen liegen bei 2,0226 USD und 1,9785 USD; unmittelbare Widerstände bei 2,0482 USD und rund 2,0831 USD (Bollinger‑Oberband), darüber folgt das Fibonacci‑Level bei 2,1236 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 2,083 USD mit Volumen würde das bullishe Szenario aktivieren, während ein Bruch unter 1,978 USD kurzfristig die Volatilität erhöht. Wenn Du kurzfristig positioniert bist, nutze diese Levels zur Risikosteuerung.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

