Die Bitcoin ETFs verzeichnen eine starke Woche. BlackRock kontrolliert dabei den Großteil des verwalteten Vermögens.

Warum 73 Prozent aller neuen Bitcoin-ETF-Gelder direkt zu BlackRock fließen

Warum 73 Prozent aller neuen Bitcoin-ETF-Gelder direkt zu BlackRock fließen

Die US-amerikanischen Bitcoin ETFs entwickeln eine beachtliche Eigendynamik. Seit Mitte April verzeichnen diese Anlageprodukte kontinuierliche Zuflüsse. In den letzten sieben Tagen kam es sogar zu einer Serie von Nettozuflüssen von rund 1,9 Milliarden US-Dollar.

Das verwaltete Gesamtvermögen der Bitcoin ETFs beläuft sich laut Daten von Wallet Pilot auf 1,3 Millionen Bitcoin. Dies entspricht bei der aktuellen Marktlage einem Gegenwert von etwa 103 Milliarden US-Dollar.

Sieben Tage in Folge: Zuflüsse bei den Bitcoin ETFs I Quelle: BTC-ECHO

BlackRock baut Marktführerschaft massiv aus

Innerhalb des ETF-Sektors verschieben sich die Marktanteile zusehends zugunsten weniger Schwergewichte. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock (IBIT) vereinte innerhalb der jüngsten Zufluss-Serie über 73 Prozent des gesamten Kapitals auf sich. Das entspricht einem Plus von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Produkt hält mittlerweile 809.870 Bitcoin und kontrolliert damit 62 Prozent des gesamten in US-ETFs verwalteten Vermögens.

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Ebenfalls positiv sticht der Morgan Stanley Bitcoin Trust hervor. Seit dem Handelsstart am 8. April verzeichnete dieser Fonds noch keinen einzigen Tag mit Kapitalabflüssen und kommt auf ein Gesamtvolumen von 163 Millionen US-Dollar.

Ethereum und Solana ETFs ziehen ebenfalls Kapital an

Nicht nur Bitcoin profitiert vom neuen Interesse. Auch die Ethereum ETFs weisen eine zehntägige Zufluss-Serie auf, die sich auf insgesamt 633,6 Millionen US-Dollar summiert.

Auch die Indexfonds auf Basis von Solana freuen sich über neues Kapital. Zwar kam es am gestrigen 24. April zu einem Nettoverlust von 1,1 Millionen US-Dollar. Seit dem 9. April kam es aber zu kontinuierlichen Zuflüssen. Das belegen Daten von Farside.

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