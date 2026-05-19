ONDO steigt deutlich, nachdem die SEC eine mögliche Ausnahme für tokenisierte Aktien vorbereitet. Die Kursanalyse zeigt, welche Marken jetzt wichtig werden.

Die mögliche “Innovation Exemption” der SEC für tokenisierte Aktien sorgt im RWA-Sektor für frische Kursfantasie. Besonders Ondo Finance rückt dadurch in den Blick der Anleger. Das Projekt zählt zu den bekanntesten Anbietern tokenisierter Finanzprodukte und könnte von einer regulatorischen Lockerung in den USA direkt profitieren. Entsprechend stark reagiert der ONDO-Kurs auf die Meldung aus Washington. Nach dem zweistelligen Tagesplus stellt sich nun die Frage, ob der Ausbruch nachhaltig ist oder ob Anleger nach der ersten Euphorie Gewinne mitnehmen.

Ondo in der technischen Analyse

In den letzten drei 4-Stunden-Candles bewegte sich der ONDO-Kurs zwischen 0,37 US-Dollar auf der Unterseite und 0,40 US-Dollar auf der Oberseite. Aktuell schließt ONDO bei 0,38 US-Dollar und liegt damit rund 10,03 Prozent über dem Schlusskurs vor 24 Stunden, der bei 0,34 US-Dollar lag. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,83 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20, der derzeit bei 0,36 US-Dollar verläuft. In den letzten Kerzen zeigt sich jedoch eine kurzfristige Sequenz aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Die direkte Unterstützung liegt zunächst bei 0,37 US-Dollar und danach beim EMA-20 bei 0,36 US-Dollar. Weitere Unterstützung findet sich im Bereich von 0,34 US-Dollar. Auf der Oberseite liegen die nächsten Widerstände bei 0,40 US-Dollar und 0,43 US-Dollar. Solange ONDO oberhalb des EMA-20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bullisch.

Nachlassendes Momentum

Der RSI auf Basis von 14 Perioden liegt bei 63,76 und signalisiert erhöhtes Kaufinteresse, ohne bereits eine klare Überkauftheit anzuzeigen. Das Histogramm zeigt nach dem jüngsten Rücksetzer eine Abschwächung der Aufwärtsbeschleunigung. Kurzfristig spricht das für nachlassendes Momentum.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt 0,07 US-Dollar. Das obere Band liegt bei 0,39 US-Dollar, das untere Band bei 0,32 US-Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs entspricht das rund 17,86 Prozent und weist auf moderat erhöhte Schwankungen hin. Der Markt befindet sich nach der starken Aufwärtsbewegung in einer Konsolidierungsphase. Dadurch bleibt das kurzfristige Risiko erhöht.

Kurzfristige Prognose für Ondo

Die kurzfristige Prognose für ONDO bleibt neutral bis leicht bullisch. Im neutralen Szenario liegt das Kursziel bei 0,36 bis 0,40 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 55 Prozent. Entscheidend wäre, dass sich der Kurs mit stabilen Schlusskursen zwischen 0,36 und 0,40 US-Dollar hält, der RSI zwischen 50 und 70 bleibt und der EMA-20 verteidigt wird. Die Invalidation für dieses Szenario liegt bei 0,41 US-Dollar.

Bullisches Szenario

Im bullischen Szenario könnte ONDO in Richtung 0,40 bis 0,48 US-Dollar steigen. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 30 Prozent. Dafür müsste der Kurs über 0,40 US-Dollar schließen, idealerweise mit erhöhtem Volumen. Ein RSI-Anstieg über 70 sowie eine Bestätigung über 0,43 US-Dollar würden das Szenario zusätzlich stützen. Die Invalidation liegt hier bei 0,36 US-Dollar.

Bearisches Szenario

Im bearischen Szenario droht ein Rückgang in Richtung 0,30 bis 0,34 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt 15 Prozent. Dieses Szenario würde wahrscheinlicher, falls ONDO unter den EMA-20 bei 0,36 US-Dollar fällt, der RSI unter 50 rutscht und ein Ausbruch mit erhöhtem Volumen nach unten erfolgt. Die Invalidation liegt bei 0,40 US-Dollar. Insgesamt bleibt ONDO konstruktiv, solange der Kurs oberhalb des EMA-20 handelt. Ein Schluss über 0,40 US-Dollar könnte eine Bewegung in Richtung 0,43 bis 0,49 US-Dollar eröffnen. Ein Bruch unter 0,36 US-Dollar würde dagegen Abwärtsdruck in Richtung 0,34 bis 0,30 US-Dollar auslösen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.