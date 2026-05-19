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Anleger fliehen 

Bitcoin ETFs verzeichnen höchsten Abfluss seit Januar – Kommt jetzt der Absturz?

Die Verkaufswelle bei den Bitcoin ETFs nimmt weiter Fahrt auf. Allein BlackRock verzeichnete Hunderte Millionen US-Dollar an Abflüssen.

Josip Filipovic
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Eine rot beleuchtete Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Werden sich die Bitcoin ETFs schon bald wieder erholen?

Die US Spot Bitcoin ETFs mussten zum Wochenstart erneut deutliche Abflüsse hinnehmen. Anleger zogen am Montag insgesamt rund 649 Millionen US-Dollar aus den Fonds ab. Damit setzte sich die schwache Entwicklung der vergangenen Handelstage fort. Bereits in der Vorwoche hatten die ETFs hohe Kapitalabzüge verzeichnet.

Lediglich am vergangenen Montag und Donnerstag verzeichneten die Bitcoin ETFs leichte Zuflüsse / Quelle: BTC-ECHO

Besonders auffällig war der starke Rückgang beim iShares Bitcoin Trust von BlackRock. Der Fonds verzeichnete allein Abflüsse in Höhe von rund 448 Millionen US-Dollar und führte die Liste der größten Kapitalabzüge deutlich an. Für viele Marktbeobachter gilt das als Zeichen dafür, dass institutionelle Investoren aktuell vorsichtiger agieren und Risiken reduzieren.

Bitcoin gerät durch ETF-Verkäufe weiter unter Druck

Der Bitcoin-Kurs reagierte ebenfalls schwach auf die Entwicklung. Die größte Kryptowährung fiel auf rund 76.300 US-Dollar und setzte damit die negative Tendenz der vergangenen Tage fort. Viele Anleger beobachten die ETF-Daten inzwischen besonders genau, da die Fonds einen immer größeren Einfluss auf die kurzfristige Kursentwicklung haben.

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Ein wichtiger Faktor bleibt die angespannte geopolitische Lage. Vor allem der Konflikt rund um den Iran sorgt derzeit für Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Anleger meiden in solchen Phasen häufig riskantere Anlageklassen und ziehen Kapital aus volatilen Märkten ab. Dazu zählen auch Kryptowährungen wie Bitcoin.

Trotz der schwachen ETF-Daten gibt es weiterhin große Käufer im Markt. Michael Saylor gab am Montag bekannt, dass Strategy in der vergangenen Woche weitere Bitcoin im Wert von mehr als zwei Milliarden US-Dollar gekauft hat. Das Unternehmen baut seine Bestände damit erneut massiv aus.

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