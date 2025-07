In diesem Artikel erfährst du: Warum börsennotierte Unternehmen inzwischen mehr BTC kaufen als ETFs

Welche Aktien von der Bitcoin-Strategie besonders profitieren

Welche Renditechancen und Risiken „Bitcoin-Aktien“ im Vergleich zum direkten BTC-Kauf bieten

Welche neuen Trends es bei Ethereum Treasuries gibt

Die Relevanz von Bitcoin in den Bilanzen börsennotierter Unternehmen nimmt rasant zu – und übertrifft inzwischen sogar die Nachfrage von ETFs. Insgesamt gibt es mehr als 130 börsennotierte Unternehmen, die fast 92 Milliarden US-Dollar in dem Krypto-Asset halten. Es ist daher kein Geheimnis mehr: Bitcoin ist in der traditionellen Finanzwelt angekommen. Doch wie wirkt sich die BTC-Strategie auf die Aktien der Treasury-Unternehmen aus – und welche Aktien schlagen die Kursentwicklung von Bitcoin tatsächlich?

