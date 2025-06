Ein deutsches Mittelstandsunternehmen bricht mit Finanzkonventionen – und investiert Millionen in Bitcoin. Was steckt hinter der Strategie?

Bitcoin Treasury Made in Germany

In diesem Artikel erfährst du: Warum ein deutsches Mittelstandsunternehmen Millionen in Bitcoin investiert – und welche strategische Vision dahintersteht

Ob das Unternehmen aus Frankfurt tatsächlich das erste deutsche Bitcoin-Treasury-Unternehmen ist

Welche finanzpolitischen Chancen sich laut dem Geschäftsführer für deutsche Unternehmen durch Bitcoin eröffnen

Bitcoin als Reservewährung? Was für viele DAX-Konzerne noch nach Science-Fiction klingt, ist bei diesem deutschen Unternehmen seit 2020 gelebte Realität. Das inhabergeführte Unternehmen aus Frankfurt investiert systematisch Unternehmensgewinne in Bitcoin – und positioniert sich damit als Vorreiter in der deutschen Unternehmenslandschaft. Doch kann dieser kühne Plan aufgehen? Die Antwort verrät uns der Geschäftsführer des deutschen MicroStrategys.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.