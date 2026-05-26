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Kursanalyse 

Hyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch

Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) erreichte in der Vorwoche neue Höchststände. Diese charttechnische Kursanalyse identifiziert alle relevanten Zielmarken.

Stefan Lübeck
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Solana-Kurs71,94 -2.65 %
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Ein grün leuchtender Bulle steht vor einem aufsteigenden Kerzenchart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) zeigt sich weiter bullish

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Gewinnmitnahmen bei Hyperliquid kurzfristig einzuplanen sind
  • Welche Kursziele für Anleger in den nächsten Tagen und Wochen in den Fokus rücken
  • Wieso ein Anstieg von HYPE auf 100 US-Dollar nicht unrealistisch erscheint

Hyperliquid (HYPE) stieg in den letzten Handelstagen auf ein neues Allzeithoch. In der Spitze konnte der Kurs des DEX-Coins auf 64,72 US-Dollar zulegen. Im Wochenvergleich weist die Kryptowährung ein Kursplus von 25 Prozent auf und gehört damit weiterhin zu den Outperformern am Krypto-Markt. Welche Kursziele bei einem nachhaltigen Ausbruch jetzt für Anleger in den Blick geraten werden, zeigt die neuste Kursanalyse.

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