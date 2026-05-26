In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Gewinnmitnahmen bei Hyperliquid kurzfristig einzuplanen sind
- Welche Kursziele für Anleger in den nächsten Tagen und Wochen in den Fokus rücken
- Wieso ein Anstieg von HYPE auf 100 US-Dollar nicht unrealistisch erscheint
Hyperliquid (HYPE) stieg in den letzten Handelstagen auf ein neues Allzeithoch. In der Spitze konnte der Kurs des DEX-Coins auf 64,72 US-Dollar zulegen. Im Wochenvergleich weist die Kryptowährung ein Kursplus von 25 Prozent auf und gehört damit weiterhin zu den Outperformern am Krypto-Markt. Welche Kursziele bei einem nachhaltigen Ausbruch jetzt für Anleger in den Blick geraten werden, zeigt die neuste Kursanalyse.
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