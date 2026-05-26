Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) erreichte in der Vorwoche neue Höchststände. Diese charttechnische Kursanalyse identifiziert alle relevanten Zielmarken.

Hyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch

Hyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch

In diesem Artikel erfährst du: Warum Gewinnmitnahmen bei Hyperliquid kurzfristig einzuplanen sind

Welche Kursziele für Anleger in den nächsten Tagen und Wochen in den Fokus rücken

Wieso ein Anstieg von HYPE auf 100 US-Dollar nicht unrealistisch erscheint

Hyperliquid (HYPE) stieg in den letzten Handelstagen auf ein neues Allzeithoch. In der Spitze konnte der Kurs des DEX-Coins auf 64,72 US-Dollar zulegen. Im Wochenvergleich weist die Kryptowährung ein Kursplus von 25 Prozent auf und gehört damit weiterhin zu den Outperformern am Krypto-Markt. Welche Kursziele bei einem nachhaltigen Ausbruch jetzt für Anleger in den Blick geraten werden, zeigt die neuste Kursanalyse.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden