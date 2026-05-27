Nicht nur der ICP-Kurs legt zurzeit kräftig zu. Bei der Netzwerkaktivität hat Internet Computer zuletzt sogar Solana hinter sich gelassen.

KI-Coins erleben derzeit einen deutlichen Aufschwung. Davon profitiert aktuell auch der Kurs von Internet Computer. Auf Tagessicht liegt ICP rund sieben Prozent im Plus, auf die letzten 30 Tage sind es knapp 20.

Einen deutlichen Anstieg verzeichneten zuletzt auch die Transaktionen. In den vergangenen 30 Tagen registriert Internet Computer rund 6,5 Milliarden Transaktionen, wie Daten von Chainspect zeigen. Damit liegt das Netzwerk deutlich vor Solana, der BNB Chain und Tron. Trotz starker Fundamentaldaten blieb die große Kursreaktion bislang allerdings aus – auch wenn ICP zuletzt wieder deutlich zulegen konnte.

ICP-Kurs zeigt neue Stärke

Charttechnisch präsentiert sich die Lage kurzfristig bullish. Der ICP-Kurs sprang innerhalb von 24 Stunden von 2,71 auf aktuell 2,91 US-Dollar und notiert damit klar oberhalb des EMA-20 bei 2,70 US-Dollar. Gleichzeitig etablierte der Kurs zuletzt höhere Hochs und höhere Zwischentiefs – ein typisches Zeichen für zunehmenden Aufwärtsdruck.

Der RSI liegt derzeit bei rund 70 Punkten und bewegt sich damit bereits im oberen Bereich. Das signalisiert weiterhin starke Nachfrage, erhöht aber zugleich das Risiko kurzfristiger Rücksetzer nach dem schnellen Anstieg. Auch die deutlich geöffneten Bollinger-Bänder deuten auf erhöhte Volatilität und eine mögliche Richtungsentscheidung in den kommenden Tagen hin.

Diese Kursmarken werden jetzt entscheidend

Auf der Unterseite gilt der Bereich zwischen 2,62 und 2,66 US-Dollar als wichtigste kurzfristige Unterstützung. Solange ICP oberhalb dieser Zone handelt, bleibt die technische Struktur konstruktiv.

Auf der Oberseite rückt nun vor allem der Widerstandsbereich zwischen 3,02 und 3,09 US-Dollar in den Fokus. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die nächste Aufwärtsbewegung in Richtung 3,60 US-Dollar einleiten.

Die wichtigsten Szenarien im Überblick

Im neutralen Szenario dürfte sich ICP zunächst weiter zwischen 2,62 und 3,09 US-Dollar bewegen. Solange der Kurs oberhalb des EMA-20 bleibt und sich der RSI im Bereich zwischen 50 und 75 stabilisiert, spricht vieles für eine Fortsetzung der laufenden Konsolidierung nach dem jüngsten Kurssprung.

Bullishes Szenario

Das bullische Szenario aktiviert sich bei einem nachhaltigen Ausbruch über 3,09 US-Dollar. Gelingt der Sprung über den Widerstand mit weiter steigendem Volumen, könnte sich die Aufwärtsbewegung bis in den Bereich um 3,60 US-Dollar ausweiten. Voraussetzung wäre allerdings, dass der EMA-20 weiterhin als Unterstützung hält.

Bearishes Szenario

Bearish würde das Chartbild erst bei einem Rückfall unter 2,62 US-Dollar. In diesem Fall könnte sich die Korrektur in Richtung 2,20 US-Dollar ausweiten. Zusätzliche Schwäche würde ein RSI unterhalb der 50er-Marke signalisieren.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.