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Nach Perps jetzt Prognosemärkte: Hyperliquid expandiert weiter

Hyperliquid kündigt den Start von Prognosemärkten auf der Plattform an. Nutzer können künftig direkt auf Wirtschaftsdaten und Zinsentscheidungen wetten.

Moritz Draht
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Ein stilisiertes, türkisfarbenes Coin-Logo von Hyperliquid ist vor einem einfarbigen Hintergrund zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hyperliquid erweitert den Handel um Wetten auf reale Ereignisse

Wetten auf reale Ereignisse: Die dezentrale Börse Hyperliquid schließt sich dem Trend an und kündigt den Start von Prognosemärkten auf der Plattform an. “Hyperliquid unterstützt nun kanonische Ergebnismärkte, die auf Off-Chain-Ereignissen basieren”, so die offizielle Mitteilung des Telegram-Accounts.

Zum Start können Nutzer auf die Entwicklung der US-Inflation und Entscheidungen der US-Notenbank wetten. Die Abwicklung läuft direkt über die Plattform, als Währung dient der Stablecoin USDC.

Hyperliquid integriert Prognosemärkte

Technisch basiert das System auf einem validatorgestützten Mechanismus. Automatisierte Datenfeeds erstellen neue Märkte, Validatoren stimmen über deren Freischaltung und Abwicklung ab. Damit verlagert Hyperliquid zentrale Funktionen klassischer Prognose-Plattformen direkt in das eigene Protokoll. Wetten auf reale Ereignisse laufen somit direkt über die Plattform, ohne Umweg über andere Anbieter.

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Mit dem Schritt baut Hyperliquid seine Rolle im DeFi-Sektor weiter aus. Analysten sehen darin eine Entwicklung hin zu einer umfassenderen Handelsplattform, die verschiedene Anlageklassen und Marktmechanismen in einem System bündelt.

HYPE-Kurs nahe Allzeithoch

Der Kurs von Hyperliquid erklimmt derweil neue Rekordstände. Am gestrigen Dienstag erreichte HYPE ein neues Allzeithoch knapp über 64 US-Dollar. Welche Kursziele für Anleger in den nächsten Tagen und Wochen in den Fokus rücken und wieso ein Anstieg von HYPE auf 100 US-Dollar nicht unrealistisch erscheint, erfahrt ihr in der aktuellen Kursanalyse: Hyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch

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