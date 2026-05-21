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Frischer Schwung am Markt 

Hyperliquid überrascht die Wall Street

Neue Hyperliquid ETFs ziehen Millionen an und sorgen für Aufsehen an der Wall Street. Der HYPE-Kurs kennt derzeit nur eine Richtung.

Josip Filipovic
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Hyperliquid-Symbol auf einem Smartphone

Beitragsbild: picture alliance

 | Hyperliquid scheint momentan nichts zu stoppen

Die an den Hyperliquid Token gekoppelten ETFs haben in den USA überraschend deutlich an Fahrt gewonnen. Nach einem eher verhaltenen Start legte das Handelsvolumen der neuen Krypto-Fonds am Mittwoch um rund 50 Prozent zu. Marktbeobachter sprechen von einer ungewöhnlichen Entwicklung, weil viele neue ETFs nach dem ersten Handelstag schnell an Aufmerksamkeit verlieren. Bei den HYPE Fonds verlief die erste Woche anders. Die Produkte von Bitwise und 21Shares kamen seit ihrem Start auf ein gemeinsames Handelsvolumen von fast 41 Millionen US-Dollar.

Bloomberg Analyst Eric Balchunas erklärte, dass der Zeitpunkt für die Einführung kaum günstiger hätte sein können. Während viele klassische Anlagen sowie große Kryptowährungen zuletzt Verluste verzeichneten, setzte der Hyperliquid Token seinen Höhenflug fort. Der Kurs von HYPE stieg seit Jahresbeginn um rund 131 Prozent. Innerhalb eines Tages gewann der Token weitere 18 Prozent hinzu und erreichte 58 US-Dollar.

Krypto Anleger setzen verstärkt auf Hyperliquid

Hinter dem starken Interesse steckt vor allem die wachsende Bedeutung von Hyperliquid im Handel mit Krypto-Futures. Analysten sehen in der Plattform einen möglichen neuen Trend im Markt. Bitwise bezeichnete Hyperliquid zuletzt nicht nur als Krypto-Börse, sondern als umfassende Plattform für digitale Finanzprodukte.

Auch bei den Kapitalzuflüssen zeigte sich zuletzt eine deutliche Beschleunigung. Der ETF von 21Shares sammelte am Mittwoch 16,6 Millionen US-Dollar ein. Das Produkt von Bitwise erreichte 8,8 Millionen US-Dollar. Damit verbuchten beide Fonds ihren bisher stärksten Handelstag.

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Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Projekt durch Berichte über größere Käufe aus dem Umfeld von Grayscale. Nach Angaben von Lookonchain sollen Wallets mit Verbindung zu Grayscale HYPE Token im Wert von 25 Millionen Dollar gekauft und gestakt haben. Ob die Käufe mit dem geplanten ETF des Vermögensverwalters zusammenhängen, bleibt offen.

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