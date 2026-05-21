Die Boerse Stuttgart treibt ihre Krypto Strategie weiter voran. Europas Finanzmarkt setzt stärker auf digitale Infrastruktur.

Die Boerse Stuttgart Group treibt den Ausbau ihrer Blockchain Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere weiter voran. Gemeinsam mit flatexDEGIRO, Société Générale und SG FORGE entsteht eine neue Partnerschaft, die den europäischen Kapitalmarkt digitaler und effizienter machen soll. Im Mittelpunkt steht Seturion, die Settlement Plattform der Börsengruppe. Über sie sollen Transaktionen mit tokenisierten Wertpapieren künftig schneller und günstiger abgewickelt werden.

Ziel ist eine europaweite Lösung für die digitale Wertpapierabwicklung. Banken, Broker und Handelsplätze sollen sich unkompliziert an das Netzwerk anschließen können. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen eignet sich die Plattform für verschiedene Anlageklassen und unterstützt sowohl öffentliche als auch private Blockchains.

Krypto und Blockchain rücken näher an Europas Finanzmärkte

Société Générale plant im Rahmen der Kooperation die Ausgabe tokenisierter strukturierter Wertpapiere über Seturion. Dazu zählen unter anderem Zertifikate und Optionsscheine. Die Produkte sollen anschließend an europäischen Handelsplätzen handelbar sein, die mit der Plattform verbunden sind.

Auch flatexDEGIRO spielt bei dem Projekt eine wichtige Rolle. Der Online Broker betreut mehr als 3,5 Millionen Kunden in 16 Ländern und soll den Zugang privater Anleger zu den tokenisierten Produkten ermöglichen. Bereits heute arbeitet das Unternehmen beim Handel strukturierter Wertpapiere mit Société Générale zusammen.

Für die Abwicklung der Transaktionen kommen die Stablecoins CoinVertible von SG FORGE zum Einsatz. Die an Euro und US-Dollar gekoppelten Digitalwährungen gelten als MiCA-konform und sollen die Blockchain basierte Abwicklung vereinfachen.

“Mit Seturion bauen wir die europäische Settlement-Plattform für den einheitlichen europäischen Kapitalmarkt auf, der im Zuge der Kapitalmarktunion entstehen wird. Als offene Industrielösung trägt Seturion dazu bei, Europas fragmentierte Abwicklungslandschaft zu überwinden. Wir freuen uns, Branchenführer wie

flatexDEGIRO, Société Générale und SG-FORGE als unsere strategischen Partner zu begrüßen. Weitere führende Finanzinstitutionen werden folgen”, erklärt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.