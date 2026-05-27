Ripple plant großes XRP-Upgrade

Ripple arbeitet an einem Upgrade für den XRP Ledger. Dieses soll den Handel mit Stablecoins und tokenisierten Assets effizienter machen.

Der XRP Ledger steht vor einem umfassenden Upgrade seines Automated-Market-Maker-Systems. Die XRP Ledger Foundation hat einen neuen Entwurf für den sogenannten AMM v2 veröffentlicht, der die Funktionsweise der dezentralen Börse auf Protokollebene erweitern soll.

Der Vorschlag sieht Änderungen daran vor, wie der Handel direkt auf der dezentralen Börse des XRP Ledgers abgewickelt wird. Künftig sollen Anbieter nicht mehr an ein einzelnes Modell gebunden sein, sondern je nach Marktumfeld zwischen unterschiedlichen Mechanismen wählen können. Dadurch soll die Preisbildung stabilisiert werden.

Today, we’re publishing a new XRP Ledger Standard for AMM v2.



New pool curves StableSwap & Concentrated Liquidity increase capital efficiency and stabilize pricing for stablecoins, FX markets, RWAs and beyond on the XRPL DEX.



Details:https://t.co/jU9CrXA1tH pic.twitter.com/ImSioPCDNE — XRP Ledger Foundation (@XRPLF) May 26, 2026

Für Nutzer könnte das vor allem eines bedeuten: geringere Handelskosten und weniger starke Preissprünge. Kapital könnte zudem effizienter eingesetzt werden, weil es gezielter dort eingesetzt werden kann, wo es gebraucht wird.

Die Änderung ist Teil eines Vorschlags, den die XRP Ledger Foundation am 26. Mai veröffentlicht hat. Ob und wann das Update umgesetzt wird, hängt vom weiteren Abstimmungsprozess im Netzwerk ab.