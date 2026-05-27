App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,28 T
Hyperliquid-Kurs53,98 2.71%
Bitcoin-Kurs65.173,96 -1.74%
Ethereum-Kurs1.787,82 -1.85%
XRP-Kurs1,14 -1.50%
BNB-Kurs562,09 -1.21%
Solana-Kurs72,17 -1.53%
TRON-Kurs0,320136 0.09%
Dogecoin-Kurs0,087417 -0.43%
Cardano-Kurs0,206001 -1.86%
Zcash-Kurs493,74 -7.12%
Chainlink-Kurs8,04 -2.26%
Official Trump-Kurs1,73 -3.25%
Pi Network-Kurs0,122991 -2.90%
Umbau des Handelssystems 

Ripple plant großes XRP-Upgrade

Ripple arbeitet an einem Upgrade für den XRP Ledger. Dieses soll den Handel mit Stablecoins und tokenisierten Assets effizienter machen.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs65.173,96 -1.74 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene XRP-Münze liegt im Vordergrund, während im Hintergrund ein unscharfer Kurschart mit grünen und blauen Linien zu sehen ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ripple plant Änderungen am Handelssystem des XRP Ledgers

Der XRP Ledger steht vor einem umfassenden Upgrade seines Automated-Market-Maker-Systems. Die XRP Ledger Foundation hat einen neuen Entwurf für den sogenannten AMM v2 veröffentlicht, der die Funktionsweise der dezentralen Börse auf Protokollebene erweitern soll.

Der Vorschlag sieht Änderungen daran vor, wie der Handel direkt auf der dezentralen Börse des XRP Ledgers abgewickelt wird. Künftig sollen Anbieter nicht mehr an ein einzelnes Modell gebunden sein, sondern je nach Marktumfeld zwischen unterschiedlichen Mechanismen wählen können. Dadurch soll die Preisbildung stabilisiert werden.

Für Nutzer könnte das vor allem eines bedeuten: geringere Handelskosten und weniger starke Preissprünge. Kapital könnte zudem effizienter eingesetzt werden, weil es gezielter dort eingesetzt werden kann, wo es gebraucht wird.

Die Änderung ist Teil eines Vorschlags, den die XRP Ledger Foundation am 26. Mai veröffentlicht hat. Ob und wann das Update umgesetzt wird, hängt vom weiteren Abstimmungsprozess im Netzwerk ab.

Lest auch
Machtkampf Überraschende Wende: XRP überholt Ethereum mit Milliarden-Inflows
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Schild der Wall Street ist zu sehen
Acht Billionen US-Dollar VolumenCanton Network: Warum Großbanken auf diese Blockchain setzen
Eine rötlich schimmernde Bitcoin-Münze.
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs nach dem Rücksetzer: Diese Daten sorgen zusätzlich für Unruhe
Ein grün leuchtender Bulle steht vor einem aufsteigenden Kerzenchart.
KursanalyseHyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch
Rain
0,011271
62.41%
Internet Computer
2,51
7.66%
Filecoin
0,911770
5.07%
MemeCore
2,61
3.66%
Monero
342,64
3.08%
Hyperliquid
53,98
2.71%
​​Stable
0,032080
2.55%
Midnight
0,029544
1.80%
JUST
0,081638
1.51%
Bitget Token
1,75
1.18%
NEAR Protocol
2,17
-13.94%
Worldcoin
0,309038
-7.93%
Zcash
493,74
-7.12%
Jupiter
0,166313
-6.38%
VeChain
0,005334
-5.68%
Ondo
0,343406
-5.66%
OKB
77,28
-5.37%
Ethena
0,082505
-5.22%
Sui
0,859350
-4.33%
Ethereum Classic
7,37
-3.92%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren