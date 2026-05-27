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Behörden stellen sich quer  

Spanien sperrt Polymarket und Kalshi – Verfahren gestartet

Spanien blockiert den Zugang zu den Prognose-Plattformen Polymarket und Kalshi. Hintergrund ist ein laufendes Verfahren wegen fehlender Genehmigungen.

Moritz Draht
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Zu sehen ist die Außenfassade eines Gebäudes mit einem großen „Polymarket“-Schriftzug. Eine Frau geht an dem Eingang vorbei, während im Hintergrund eine stilisierte Weltkarte auf einer blauen Wand dargestellt ist.

Beitragsbild: picture alliance

 | Spanien geht gegen Prognose-Märkte vor

Spanische Behörden haben den Zugang zu den Prognose-Plattformen Polymarket und Kalshi für Nutzer im Inland gesperrt. Die Maßnahme wurde von der zuständigen Glücksspielaufsicht DGOJ als Vorsichtsmaßnahme angeordnet, da beide Anbieter offenbar ohne erforderliche Lizenz operieren.

Nach Angaben des spanischen Ministeriums für soziale Rechte, Konsum und Agenda 2030 wurde ein offizielles Verfahren eingeleitet. Die Dauer des Verfahrens wird auf drei bis vier Monate geschätzt. Bis dahin sollen die Plattformen blockiert bleiben.

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Länder gehen gegen Prognose-Märkte vor

Prediction Markets würden nach spanischem Recht als Glücksspiel eingestuft werden, sofern Wetten auf ungewisse zukünftige Ereignisse abgeschlossen werden. Für den Betrieb solcher Angebote ist eine entsprechende Genehmigung erforderlich.

Spanien reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Staaten ein, die den Zugang zu entsprechenden Plattformen einschränken. Auch in Ländern wie Frankreich, Polen, Singapur oder Indonesien wurden bereits Maßnahmen ergriffen.

Polymarket und Kalshi zählen zu den größten Prediction Markets weltweit und erreichen gemeinsam ein wöchentliches Handelsvolumen von über sechs Milliarden US-Dollar.

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