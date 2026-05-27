App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
2,28 T
Hyperliquid-Kurs53,41 4.24%
Bitcoin-Kurs65.137,01 -1.01%
Ethereum-Kurs1.784,89 -0.78%
XRP-Kurs1,14 -0.55%
BNB-Kurs560,33 -0.66%
Solana-Kurs72,14 -0.24%
TRON-Kurs0,320849 0.15%
Dogecoin-Kurs0,087726 1.14%
Cardano-Kurs0,206081 -0.29%
Zcash-Kurs493,71 -6.56%
Chainlink-Kurs8,09 -0.47%
Official Trump-Kurs1,73 -1.54%
Pi Network-Kurs0,122988 -2.23%
Krypto-Marktupdate 

Bitcoin unter 76.000 US-Dollar: “Extreme Angst” am Krypto-Markt

Der Bitcoin-Kurs gerät erneut ins Straucheln. Das geht an die Substanz: Der Fear and Greed Index signalisiert mal wieder “Extreme Angst”.

Moritz Draht
Teilen
Bitcoin-Kurs65.137,01 -1.01 %
Bitcoin kaufen
Eine Hand hält ein Smartphone, auf dessen Display ein fallender Kursverlauf mit Candlestick-Chart zu sehen ist. Im Hintergrund zeigt ein großer Monitor ebenfalls einen rückläufigen Markt, während die Szene in rotes Licht getaucht ist und eine angespannte Marktsituation visualisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kapitalabflüsse und Verkäufe prägen das aktuelle Marktbild

Der Krypto-Markt startet mit Kursverlusten in den Mittwoch. Bitcoin fällt auf rund 75.500 US-Dollar, ein Rückgang von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vortrag. Ethereum hält sich knapp über der 2.000er Marke. Die Gesamtmarktkapitalisierung knickt um 1,2 Prozent ein.

Auslöser der Bewegung war unter anderem eine großvolumige Transaktion am ETF-Markt. Laut Alex Thorn von Galaxy Digital wurde am Dienstag eine Order über 29,2 Millionen Anteile des iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar über eine sogenannte Dark Pool Plattform abgewickelt. “Das größte Geschäft dieser Art, das ich je gesehen habe”, schrieb Thorn. Unmittelbar danach fiel der Bitcoin-Kurs innerhalb weniger Minuten um rund 1,5 Prozent.

Bei den Spot Bitcoin ETFs setzen sich die Abflüsse derweil weiter fort. Seit Mitte Mai summieren sich diese auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar. Allein am letzten Handelstag wurden über 330 Millionen US-Dollar abgezogen, darunter rund 192 Millionen US-Dollar aus dem IBIT-Fonds.

Das Sentiment hat sich in den vergangenen Tagen entsprechend eingetrübt. Der Fear-&-Greed-Index ist von 34 Punkten gestern auf aktuell 25 Punkte eingebrochen und liegt damit wieder im Bereich “Extreme Fear”.

Lest auch
Bitcoin aktuell Bitcoin-Kurs nach dem Rücksetzer: Diese Daten sorgen zusätzlich für Unruhe
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine rötlich schimmernde Bitcoin-Münze.
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs nach dem Rücksetzer: Diese Daten sorgen zusätzlich für Unruhe
Ein grün leuchtender Bulle steht vor einem aufsteigenden Kerzenchart.
KursanalyseHyperliquid: Neue Kursziele nach Sprung auf Allzeithoch
Das Bild zeigt die Flaggen von Deutschland und der Schweiz und im Vordergrund eine Bitcoin-Münze.
Relai-CEO Julian Liniger“Mehr Bitcoin, weniger Krypto”: Was Deutschland von der Schweiz lernen kann
Rain
0,009948
44.11%
Internet Computer
2,60
14.98%
Unibase
0,186250
9.60%
Filecoin
0,894583
6.05%
Injective
4,98
5.48%
Hyperliquid
53,41
4.24%
Cosmos Hub
1,92
4.11%
Midnight
0,028449
3.65%
Artificial Superintelligence Alliance
0,208307
3.05%
Pump.fun
0,001559
2.65%
NEAR Protocol
2,15
-7.75%
Zcash
493,71
-6.56%
DeXe
14,03
-5.70%
OKB
76,23
-5.42%
Quant
65,21
-3.49%
World Liberty Financial
0,049802
-3.47%
Render
1,91
-2.89%
Ethena
0,082219
-2.89%
Canton
0,135966
-2.69%
Algorand
0,093627
-2.42%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren