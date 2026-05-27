Der Bitcoin-Kurs gerät erneut ins Straucheln. Das geht an die Substanz: Der Fear and Greed Index signalisiert mal wieder “Extreme Angst”.

Der Krypto-Markt startet mit Kursverlusten in den Mittwoch. Bitcoin fällt auf rund 75.500 US-Dollar, ein Rückgang von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vortrag. Ethereum hält sich knapp über der 2.000er Marke. Die Gesamtmarktkapitalisierung knickt um 1,2 Prozent ein.

Auslöser der Bewegung war unter anderem eine großvolumige Transaktion am ETF-Markt. Laut Alex Thorn von Galaxy Digital wurde am Dienstag eine Order über 29,2 Millionen Anteile des iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Wert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar über eine sogenannte Dark Pool Plattform abgewickelt. “Das größte Geschäft dieser Art, das ich je gesehen habe”, schrieb Thorn. Unmittelbar danach fiel der Bitcoin-Kurs innerhalb weniger Minuten um rund 1,5 Prozent.

massive $1.289 billion IBIT block sale by unknown party through dark pool at 10:30am today, biggest such trade i've ever seen pic.twitter.com/9qGDqkfCbu — Alex Thorn (@intangiblecoins) May 26, 2026

Bei den Spot Bitcoin ETFs setzen sich die Abflüsse derweil weiter fort. Seit Mitte Mai summieren sich diese auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar. Allein am letzten Handelstag wurden über 330 Millionen US-Dollar abgezogen, darunter rund 192 Millionen US-Dollar aus dem IBIT-Fonds.

Das Sentiment hat sich in den vergangenen Tagen entsprechend eingetrübt. Der Fear-&-Greed-Index ist von 34 Punkten gestern auf aktuell 25 Punkte eingebrochen und liegt damit wieder im Bereich “Extreme Fear”.