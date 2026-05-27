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Kursanalyse 

Ethereum-Kursprognose: Geht die Kurskorrektur weiter?

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich weiter bearish. Warum die Wahrscheinlichkeit für eine größere Kurskorrektur zugenommen hat, beschreibt diese Kursanalyse!

Stefan Lübeck
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Ethereum-Kurs1.772,82 -0.56 %
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Ethereum-Münze vor rotem Hintergrund

Beitragsbild: Fotomontage I Shutterstock

 | Ethereum (ETH) droht auch charttechnisch der nächste Rückschlag

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Korrektur bei Ethereum weitergehen könnte
  • Welche Chartniveaus für Investoren jetzt wichtig werden dürften
  • Wieso anhaltende Abflüsse aus den Spot-ETFs bearish zu werten sind

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich weiter schwach. Ausgehend vom Monatshoch korrigierte das größte Kryptoökosystem um 14 Prozent auf aktuell 2.085 US-Dollar. Damit reiht sich Ethereum in die Reihe der Underperformer unter den Top-10 Altcoins ein. Die seit Februar laufende Zwischenerholung ist damit beendet und eine bearishe Trendfortsetzung das wahrscheinlichste Szenario. Anleger sollten in den kommenden Tagen folgende Kursmarken im Blick behalten.

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