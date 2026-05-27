In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Korrektur bei Ethereum weitergehen könnte
- Welche Chartniveaus für Investoren jetzt wichtig werden dürften
- Wieso anhaltende Abflüsse aus den Spot-ETFs bearish zu werten sind
Die Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt sich weiter schwach. Ausgehend vom Monatshoch korrigierte das größte Kryptoökosystem um 14 Prozent auf aktuell 2.085 US-Dollar. Damit reiht sich Ethereum in die Reihe der Underperformer unter den Top-10 Altcoins ein. Die seit Februar laufende Zwischenerholung ist damit beendet und eine bearishe Trendfortsetzung das wahrscheinlichste Szenario. Anleger sollten in den kommenden Tagen folgende Kursmarken im Blick behalten.
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