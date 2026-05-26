Der KI-Hype erfasst den Krypto-Sektor: Nicht nur Near und Virtuals profitieren. Auch ein neuer KI-Coin dominiert. Wir haben ihn gekauft.

Der KI-Hype ist zurück: An diese Coins glauben wir jetzt

Der KI-Hype ist zurück: An diese Coins glauben wir jetzt

Bitcoin kommt nicht von der Stelle: Immer wieder wird die Krypto-Leitwährung zurückgeschleudert. Investoren sind unschlüssig, was jetzt zu tun ist. Wir zeigen dir, wie du dich jetzt am Krypto-Markt langfristig positionierst.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin geriet kurzfristig unter Druck: Nach der Vereidigung des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh ist der Kurs zeitweise auf 74.190 US-Dollar gefallen, konnte sich zu Wochenbeginn aber zurück in Richtung 77.000 US-Dollar vorarbeiten. Warsh gilt als kryptofreundlich, die Märkte rechnen unter ihm aber eher mit länger hohen Zinsen.

Steigende Renditen bei US-Staatsanleihen und sinkende Hoffnungen auf Zinssenkungen belasteten zuletzt riskante Assets wie Bitcoin und Altcoins. Historisch folgten auf frühere Fed-Wechsel zudem häufig Kurskorrekturen am Krypto-Markt.

Abseits des Gesamtmarktes können Kryptowährungen einer bestimmten Kategorie enorm profitieren: Die Rede ist von den KI-Coins. Virtuals und Phala folgen Near gen Norden und steigen deutlich.

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So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Portfolio beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Zcash (ZEC) und Hyperliquid (HYPE). Seit Neuestem ist auch Phala Network (PHA) Teil unseres Portfolios. Um auf die Entwicklungen im Iran-Konflikt reagieren zu können, verfügt das Depot zudem unverändert über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT).

Im Wochenvergleich weist das Portfolio einen Kursaufschlag von knapp drei Prozent auf. Die Gesamtposition des Musterdepots liegt zum Zeitpunkt des Schreibens bei 101.141 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot steigt leicht an

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Diese Transaktionen haben wir diese Woche durchgeführt

Kryptowährungen aus den beiden Sektoren Privacy und Künstliche Intelligenz sind aktuell gefragt. Nachdem dem Musterdepot in der Vorwoche Zcash (ZEC) hinzugefügt wurde, folgte nun ein Kauf des Privace-AI Coins PHALA (PHA). Das 2021 gestartete Projekt legt das Augenmerk auf Privatsphäre im AI-Sektor und ist im Vergleich zu Konkurrenten wie Akash Network (AKT) deutlich geringer bewertet. Der massive Anstieg des Handelsvolumens in den letzten Handelstagen erhöht die Chance auf eine nachhaltige Anstiegsbewegung und mittelfristig deutlich höhere Kurse, weshalb eine spekulative Position aufgebaut wurde.

Wir haben Phala (PHA) gekauft I Quelle: BTC-ECHO

Um zukünftige Käufe und Verkäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abbilden zu können, und Phala (PHA) zu akkumulieren, empfiehlt sich die Krypto-Börse Kraken, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin zeigt sich kurzfristig stabil. Der Kurs pendelte zuletzt zwischen 76.475 und 77.569 US-Dollar und konnte sich oberhalb des EMA-20 behaupten – ein erstes bullisches Signal. Auch der RSI bei 55 deutet auf leicht positives Momentum hin.

Technisch bleibt die Lage dennoch fragil: Unterstützungen liegen bei 76.475 und 75.539 US-Dollar, Widerstände bei 77.569 und 80.316 US-Dollar. Ein Ausbruch über 78.500 US-Dollar könnte den Weg Richtung 82.000 US-Dollar ebnen. Fällt Bitcoin hingegen unter 76.475 US-Dollar, droht neuer Abwärtsdruck. Die kurzfristige Gesamtlage bleibt neutral bis leicht bullisch.

Ethereum (ETH)

Ethereum zeigt sich kurzfristig stabil bis leicht bullish. Der Kurs bewegt sich oberhalb des EMA-20 und konnte zuletzt höhere Hochs sowie höhere Tiefs ausbilden. Auch der RSI bei rund 58 signalisiert moderates Kaufmomentum ohne Überhitzung.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 2.084 und 2.093 US-Dollar, während die nächsten Widerstände bei 2.137 und 2.203 US-Dollar verlaufen. Ein Ausbruch über die Fibonacci-Marke bei 2.203 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 2.400 US-Dollar freisetzen. Fällt ETH dagegen unter 2.084 US-Dollar, droht eine Korrektur Richtung 2.000 US-Dollar.

Solana (SOL)

Solana bewegt sich aktuell in einer neutralen bis leicht bullischen Marktphase. Der Kurs notiert knapp oberhalb des EMA-20 und zeigt kurzfristig leichte Stärke, während der RSI mit 48,5 noch im neutralen Bereich liegt.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 84 und 82 US-Dollar, Widerstände bei 86,50 und 90,45 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 86,80 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 100 US-Dollar freisetzen. Fällt SOL dagegen unter 84 US-Dollar, droht eine Korrektur in Richtung 76 bis 82 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich kurzfristig leicht bullish. Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 und konnte zuletzt mehrere steigende Schlusskurse ausbilden. Auch der RSI bei rund 59 signalisiert anziehendes Kaufmomentum.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 85,45 und 83,36 US-Dollar, während die nächsten Widerstände bei 88,39 und 90 US-Dollar verlaufen. Ein Ausbruch über 90 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 98 US-Dollar freisetzen. Fällt AAVE dagegen unter 85,45 US-Dollar, steigt das Risiko einer Korrektur Richtung 78 bis 83 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

BNB zeigt sich kurzfristig stabil bis leicht bullish. Der Kurs notiert oberhalb des EMA-20 und konnte nach einem Rücksetzer ein höheres Tief ausbilden. Auch der RSI bei rund 57 signalisiert moderates Aufwärtsmomentum.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 655 und 650 US-Dollar, während die nächsten Widerstände bei 664 und 673 US-Dollar verlaufen. Ein Ausbruch über 673,50 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 720 US-Dollar eröffnen. Fällt BNB hingegen unter 655 US-Dollar, droht eine Korrektur in Richtung 620 bis 640 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

VIRTUAL zeigt aktuell klare Stärke. Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA-20 und bildet weiter höhere Hochs und höhere Tiefs aus – ein bullisches Signal. Der RSI bei über 72 deutet allerdings bereits auf einen kurzfristig überkauften Markt hin.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,765 und 0,737 US-Dollar, während der zentrale Widerstand bei 0,837 US-Dollar verläuft. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, könnte der Kurs in Richtung 0,98 US-Dollar steigen. Fällt VIRTUAL hingegen unter den EMA-20, drohen Gewinnmitnahmen und eine Korrektur Richtung 0,73 US-Dollar.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton tendiert weiterhin in ihrer Seitwärtsrange der letzten Wochen. Mit 0,163 US-Dollar taxiert der CC-Kurs jedoch unweit des Monatshochs von 0,168 US-Dollar. Kurzfristig muss der Kurs sich nun oberhalb der 0,153 US-Dollar stabilisieren, um die Chance auf einen Ausbruch in Richtung 0,175 US-Dollar zu initiieren. Sodann könnte der RWA-Coin bis an die Zielmarke von 0,189 US-Dollar vordringen.

Hingegen dürfte fallendes Momentum im RSI eine erneute Kursschwäche mit Kursziel Vorwochentief bei 0,148 US-Dollar bedeuten. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls bis an das Monatstief bei 0,143 US-Dollar würde sodann wieder zunehmen.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) befindet sich weiterhin auf der Überholspur. Der Sprung auf ein neues Allzeithoch hat frische Kursphantasien entfacht. Solange sich der Kurs nun oberhalb des 2025er-Hochs etablieren kann, ist ein zeitnaher Retest des Vorwochenhochs bei 64,72 US-Dollar einzuplanen. Bleibt das bullishe Momentum bestehen, scheint ein zeitnaher Sprung in Richtung 69,96 US-Dollar möglich.

Korrigiert der Kurs hingegen dynamisch unter den Support bei 59,38 US-Dollar, rückt das letzte Zwischentief bei 54,08 US-Dollar als Ziel in den Anlegerfokus. Das abnehmende Momentum im RSI signalisiert erste Ermüdungserscheinungen, weshalb ein Kursrücksetzer bis an den EMA-20 bei 51,50 US-Dollar nicht auszuschließen ist.

Ripple (XRP)

XRP bewegt sich aktuell in einer neutralen bis leicht bullischen Marktphase. Der Kurs notiert knapp oberhalb des EMA-20 und zeigt nach vorherigen tieferen Hochs eine erste Stabilisierung. Auch der RSI bei rund 52 signalisiert moderates Momentum ohne Überhitzung.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 1,334 und 1,340 US-Dollar, während die nächsten Widerstände bei 1,365 und 1,38 US-Dollar verlaufen. Ein Ausbruch über 1,365 US-Dollar könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Fällt XRP hingegen unter 1,334 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur. Mittelfristig bleibt der übergeordnete Trend weiterhin angeschlagen.

Zcash (ZEC)

Zcash zeigt sich kurzfristig angeschlagen. Der Kurs notiert unter dem EMA-20 und hat zuletzt tiefere Hochs sowie tiefere Tiefs ausgebildet – ein Zeichen anhaltender Schwäche. Auch der RSI bei rund 46 signalisiert bislang kein starkes Kaufmomentum.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 601 und 582 US-Dollar, während die nächsten Widerstände bei 637 und 670 US-Dollar verlaufen. Erst ein Ausbruch über den EMA-20 könnte eine Erholung Richtung 690 US-Dollar einleiten. Fällt ZEC dagegen unter 582 US-Dollar, droht eine weitere Korrektur bis in den Bereich um 500 US-Dollar.

Phala Network (PHA)

Das Privacy AI-Projekt Phala kannte in den letzten Handelstagen nur eine Richtung. Der dynamische Kursanstieg in Richtung Jahreshoch untermauert die Stärke der Bullen. Ein Ausbruch über die 0,055 US-Dollar würde die nächste Zielmarke bei 0,067 US-Dollar aktivieren. Sogar ein Durchmarsch bis an das Novemberhoch bei 0,083 US-Dollar scheint möglich.

Korrigiert der PHA-Kurs hingegen unter das Tagestief bei 0,044 US-Dollar, dürfte sich die Konsolidierung bis an den Support bei 0,040 US-Dollar ausweiten. Sogar ein Retest des EMA-20 bei 0,038 US-Dollar wäre in der Folge nicht auszuschließen.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt zeigt sich aktuell uneinheitlich. Während einzelne Altcoins wie Hyperliquid und Zcash an ihre starke Performance der Vorwochen anknüpfen können, tendieren die Kurse der großen Layer-1-Blockchains Ethereum, Solana und Ripple im Wochenvergleich schwächer. Auch Bitcoin kann der Hausse an den US-Aktienmärkten nicht folgen und handelt auf Wochensicht nahezu unverändert im Bereich der 77.000 US-Dollar. Anhaltende Abflüsse aus den Bitcoin und Ethereum Krypto Spot-ETFS bestätigen das Desinteresse der institutionellen Investoren. Anleger scheinen ihr Augenmerk weiterhin primär auf das geopolitische Tauziehen im Nahen Osten zu legen. Mit einer Cashquote von aktuell 25 Prozent hat das BTC-ECHO Musterportfolio trotz des jüngsten Zukaufs von Phala weiterhin genug Puffer, um auf wirtschaftliche und geopolitische Veränderungen zu reagieren und bestehende Positionen jederzeit aufstocken zu können.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Die Märkte blicken gespannt auf mehrere wichtige Wirtschaftsdaten. Im Fokus steht zunächst die Rede von Bank-of-Japan-Chef Kazuo Ueda. Anleger fürchten, dass eine straffere Geldpolitik in Japan das Ende der beliebten Yen-Carry-Trades einläuten könnte.

Am Donnerstag folgen neue US-BIP-Daten und die PCE-Kerninflation. Mit erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten ist zu rechnen. Zum Wochenausklang rückt die deutsche Inflation in den Fokus. Steigende Verbraucherpreise könnten den Druck auf die EZB erhöhen, die Geldpolitik weiter zu straffen – mit möglichen Folgen auch für den Krypto-Markt.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.