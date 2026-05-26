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Trauer bei Ondo Finance 

Ondo-Gründer Nathan Allman unerwartet verstorben: So geht es mit dem RWA-Projekt weiter

Der Gründer von Ondo Finance ist überraschend verstorben. Der bisherige Präsident Ian De Bode übernimmt die Leitung des Krypto-Unternehmens.

Dominic Döllel
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Auf dem Bildschirm eines Smartphones wird das ONDO-Logo angezeigt, während im Hintergrund ein verschwommener Börsenchart zu sehen ist.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es jetzt bei Ondo weiter?

Das Krypto-Unternehmen Ondo Finance hat den Tod seines Gründers Nathan Allman bekannt gegeben. Angaben zur genauen Todesursache hat das Unternehmen nicht gemacht.

Die Position des Chief Executive Officer übernimmt mit sofortiger Wirkung Ian De Bode. Er hat bislang als langjähriger Präsident des Unternehmens agiert.

Allman führt Ondo an die RWA-Spitze

Der verstorbene Gründer Nathan Allman war Absolvent der Brown University. Vor der Unternehmensgründung im Jahr 2021 hat er Erfahrungen im Bereich Digital Assets bei der Investmentbank Goldman Sachs gesammelt. Unter seiner Führung entwickelte sich das Projekt zu einem der wichtigsten Protokolle im Sektor für tokenisierte reale Vermögenswerte (Real World Assets).

Zu den wesentlichen Produkten, die Allman mit seinem Unternehmen am Markt etablierte, gehört unter anderem USDY, ein Dollar-Stablecoin. Zudem führt das Unternehmen mit OUSG einen tokenisierten US-Schatzanleihenfonds und ermöglicht den Handel mit tokenisierten Aktien.

Das Team stellt klar, dass die Weiterführung der von Allman begonnenen Arbeit der bedeutendste Weg sei, um das Erbe des Gründers zu ehren.

Ondo-Kurs sinkt leicht

Im Zuge der Nachricht hat der Ondo-Kurs leicht nachgegeben. Der Token ist im Tagesvergleich um zwei Prozent gesunken und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 0,42 US-Dollar.

Der Rückgang ist nur gering I Quelle: BTC-ECHO

Zuletzt hat der Kurs deutlich von einem neuen Kurs der US-Börsenaufsicht profitiert. Mehr dazu hier: SEC öffnet Tür für tokenisierte Aktien – Ondo-Kurs springt an!

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