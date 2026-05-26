Nicht nur Near und Render: Auch Worldcoin profitiert vom KI-Hype. Doch kann sich der WLD-Kurs auch nachhaltig entwickeln? Wir werfen einen Blick auf die Daten.

Worldcoin boomt: Der WLD-Kurs steigt auf Tagessicht um rund 22 Prozent. Auch das Handelsvolumen nimmt zu – innerhalb von 24 Stunden hat dieses um 109 Prozent auf 391 Millionen US-Dollar zugelegt. Grund für die Rallye ist der anhaltende Hype um den KI-Sektor. Schon Near war vergangene Woche nach der Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen deutlich gestiegen.

Ob der Anstieg Bestand hat, dürfte nun maßgeblich von der weiteren Handelsaktivität abhängen. Bleibt das Volumen auch bei möglichen Rücksetzern hoch, könnte das auf anhaltendes Marktinteresse hindeuten. Welche Kursmarken jetzt für den WLD-Kurs wichtig werden, haben wir analysiert.

Worldcoin-Kurs: Das bewegt WLD jetzt

In den letzten 12 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,3242 USD (Tief) und 0,3757 USD (Hoch) — Hoch/Low der letzten drei 4‑h‑Kerzen. Der Schlusskurs liegt aktuell bei 0,3726 USD und damit ca. +23,05 % über dem Schlusskurs des Vortags (0,3028 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1.267.243.659 USD und ordnet den Coin als mittelgroßen Wert im Krypto‑Markt ein.

Worldcoin steigt massiv I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA‑20 (0,3123 USD) und zeigt eine klare Aufwärtsdynamik. Die Sequenz aus höheren Hochs und höheren Tiefs bestätigt einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Unterstützungen liegen bei 0,3028 USD und 0,3266 USD; unmittelbarer Widerstand am lokalen Hoch bei 0,3757 USD, solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, ist die Marktlage bullish.

“Ausbruchsphase mit erhöhtem Risiko”

Der RSI (14) liegt bei rund 78,0 und signalisiert überkaufte Momentum‑Bedingungen. Das Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung (wachsendes positives Histogramm), was kurzfristig Trendstärke bestätigt.

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt rund 0,09905 USD (Oberband 0,35922 USD / Unterband 0,26017 USD). Der Markt befindet sich in einer volatilen Ausbruchsphase mit erhöhtem Risiko und schnellen Preisbewegungen.

Worldcoin-Prognose: Wohin sich WLD jetzt wendet

Neutrales Szenario: Konsolidierung nach starkem Anstieg

Im neutralen Szenario bewegt sich der Kurs in einer Spanne zwischen 0,33 und 0,36 US-Dollar. Nach der starken Aufwärtsbewegung könnte sich der Markt zunächst stabilisieren. Unterstützend wirken dabei der EMA-20 bei rund 0,312 US-Dollar sowie das obere Bollinger-Band. Der RSI dürfte sich in diesem Fall im Bereich zwischen 60 und 75 einpendeln. Erst ein klarer Impuls dürfte die nächste größere Kursbewegung auslösen.

Bullishes Szenario: Ausbruch über 0,3757 US-Dollar rückt 0,50 US-Dollar ins Visier

Kann der Kurs den Widerstand bei 0,3757 US-Dollar per Vier-Stunden-Schlusskurs überwinden und steigt das Handelsvolumen weiter an, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial. In diesem Szenario könnte der Kurs in Richtung 0,50 US-Dollar laufen. Voraussetzung dafür bleibt ein anhaltend starker RSI oberhalb von 80 sowie ein weiter steigender EMA-20, der den Aufwärtstrend bestätigt.

Bearishes Szenario: Verlust der Unterstützung könnte Rücksetzer auslösen

Scheitert der Kurs hingegen mehrfach am Widerstand bei 0,3757 US-Dollar und nimmt das Handelsvolumen ab, dürfte der Verkaufsdruck zunehmen. Fällt der RSI dabei unter die Marke von 60 und wird die Unterstützung bei 0,3028 US-Dollar unterschritten, rückt zunächst die Fibonacci-Zone bei rund 0,2836 US-Dollar in den Fokus. Im weiteren Verlauf wäre auch ein Rückfall auf das Startniveau bei 0,2267 US-Dollar möglich.

Empfohlenes Video KI-Aktien boomen — Börsenexperte erklärt, was jetzt mit Bitcoin passiert

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.