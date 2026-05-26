So helfen Krypto-Sparplan und Staking beim Vermögensaufbau

Mit kleinen Beträgen langfristig Vermögen aufbauen? Krypto-Sparpläne und Staking machen genau das möglich. Mit einem 20 Euro Bonus ist der Einstieg jetzt besonders attraktiv.

Die private Altersvorsorge sollte inzwischen längst nicht mehr nur Menschen kurz vor dem Ruhestand beschäftigen. Gerade jüngere Anleger müssen sich deutlich früher mit der Frage auseinandersetzen, wie sie langfristig Vermögen aufbauen. Der Grund liegt auf der Hand: Die gesetzliche Rente allein reicht für viele voraussichtlich nicht aus. Gleichzeitig verlieren klassische Sparformen durch Inflation und niedrige Zinsen zunehmend an Attraktivität.

Neben ETFs und Aktien interessieren sich deshalb immer mehr Anleger auch für Kryptowährungen. Bitcoin und Ethereum haben sich in den vergangenen Jahren von reinen Nischen-Themen zu einem festen Bestandteil vieler moderner Portfolios entwickelt. Wer langfristig investiert, nutzt dabei häufig nicht den klassischen Einmalkauf, sondern setzt auf regelmäßige Investitionen über einen Sparplan.

Hier kommt BISON ins Spiel: Die Plattform der Gruppe Börse Stuttgart ermöglicht nicht nur den Handel mit Kryptowährungen, sondern auch Sparpläne sowie zusätzliche Ertragsmöglichkeiten über Staking.

Aktuell erhalten Neukunden bei BISON zudem bis Ende Mai einen Bonus von 20 Euro. Zusätzlich können Nutzer dort nicht nur über 60 Kryptowährungen handeln, sondern auch in mehr als 2.500 Aktien und ETPs investieren. Damit lassen sich verschiedene Anlageklassen zentral an einem Ort verwalten.

Warum regelmäßiges Investieren oft sinnvoller ist als perfektes Timing

Viele Einsteiger machen anfangs denselben Fehler: Sie warten auf den “perfekten” Einstiegszeitpunkt. Gerade bei Kryptowährungen führt das häufig dazu, dass Anleger entweder zu spät investieren oder sich von kurzfristigen Kursschwankungen verunsichern lassen.

Ein Sparplan verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. Statt eine größere Summe auf einmal zu investieren, wird regelmäßig ein fester Betrag angelegt – beispielsweise wöchentlich oder monatlich. Dadurch kauft man automatisch mal zu höheren und mal zu niedrigeren Kursen ein. Langfristig kann das helfen, starke Schwankungen auszugleichen.

Das Prinzip ist von ETF-Sparplänen bereits bekannt und funktioniert bei Kryptowährungen ähnlich. Schon kleine Beträge wie 25 oder 50 Euro pro Monat reichen aus, um Schritt für Schritt ein eigenes Portfolio aufzubauen.

Gerade bei volatilen Märkten bringt das einen entscheidenden Vorteil mit sich: Emotionen spielen eine deutlich kleinere Rolle. Wer automatisiert investiert, muss nicht ständig auf Kurse reagieren oder versuchen, Marktbewegungen vorherzusagen.

So funktioniert ein Krypto-Sparplan bei BISON

Die Einrichtung eines Sparplans bei BISON ist bewusst einfach gehalten und richtet sich auch an Nutzer ohne große Vorkenntnisse.

Im Grunde läuft der Prozess in wenigen Schritten ab:

App herunterladen und registrieren

Konto verifizieren

Euro-Guthaben einzahlen

Kryptowährung auswählen

Sparplan-Betrag und Intervall festlegen

Anschließend werden die Käufe automatisch ausgeführt. Nutzer können dabei selbst entscheiden, ob sie beispielsweise wöchentlich, monatlich oder quartalsweise in Bitcoin investieren möchten oder ihr Investment auf mehrere Kryptowährungen verteilen.

Über einen Krypto-Sparplan und Staking lässt sich die private Altersvorsorge aufbessern.

Staking: Zusätzliche Erträge mit vorhandenen Kryptowährungen erzielen

Neben dem eigentlichen Investment gewinnt auch das sogenannte Staking immer stärker an Bedeutung. Dabei werden bestimmte Kryptowährungen genutzt, um ein Blockchain-Netzwerk zu unterstützen und Transaktionen zu validieren. Nutzer erhalten dafür regelmäßige Rewards.

Bei BISON ist aktuell das Staking von Ethereum und jetzt auch Solana möglich. Für Anleger entsteht dadurch ein interessanter Nebeneffekt: Während die Kryptowährungen langfristig gehalten werden, können zusätzlich laufende Erträge generiert werden. Viele vergleichen das Prinzip deshalb vereinfacht mit einer Art “digitalem Zinsertrag”.

Der Ablauf innerhalb der App ist unkompliziert:

SOL oder ETH kaufen

Im Bereich “Staking” aktivieren

Rewards automatisch erhalten

Kombination aus Sparplan und Staking

Spannend wird es vor allem dann, wenn beide Ansätze kombiniert werden. Ein mögliches Beispiel: Du investierst jeden Monat automatisch 50 Euro in Solana über einen Sparplan. Die gekauften SOL-Token werden anschließend zusätzlich gestakt. Dadurch wächst der Bestand nicht nur durch regelmäßige Käufe, sondern potenziell auch durch die Staking-Rewards.

Natürlich garantiert das keine Gewinne. Gerade der Kryptomarkt bleibt spekulativ und unterliegt teilweise starken Schwankungen. Trotzdem betrachten viele Anleger regelmäßiges Investieren als sinnvoller als kurzfristiges Trading.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit spielen eine große Rolle

Gerade Einsteiger achten bei Krypto-Plattformen zunehmend auf einfache Bedienung und Regulierung. BISON ist ein regulierter, deutscher Anbieter mit Fokus auf Nutzerfreundlichkeit.

Die Plattform gehört zur Gruppe Börse Stuttgart und bietet Sicherheitsstandards “made in Germany”. Zusätzlich verweist BISON auf mehrstufige Sicherheitsmechanismen sowie die MiCAR-lizenzierte Verwahrung über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH.

Auch die Kostenstruktur ist transparent gestaltet. Es fallen keine Gebühren für Kontoeröffnung, Ein- und Auszahlungen oder die Verwahrung von Kryptowährungen an. Beim Krypto-Handel arbeitet die Plattform stattdessen mit marktüblichen Spreads.

Für Nutzer, die sich zunächst vorsichtig an das Thema herantasten möchten, bietet die App außerdem einen Demo-Modus zum risikofreien Ausprobieren.

Digitale Altersvorsorge wird für viele Anleger relevanter

Fest steht: Die private Altersvorsorge verändert sich. Während früher fast ausschließlich klassische Sparprodukte genutzt wurden, setzen heute viele Anleger auf eine breitere Mischung aus ETFs, Aktien und digitalen Assets.

Wer den Einstieg in Krypto ausprobieren möchte, kann aktuell zusätzlich vom zeitlich begrenzten Neukundenbonus profitieren. Neukunden erhalten bei BISON derzeit 20 Euro Bonus.

Hinweis: Die Anlage in Kryptowerte kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Zudem gilt es zu beachten, dass der Staking-Service derzeit nicht unter MiCAR reguliert ist und nicht den durch EU-Vorschriften etablierten Schutz und die Aufsicht bietet. Ausführliche Risikohinweise zum Staking befinden sich in den BISON Staking-Sonderbedingungen.

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