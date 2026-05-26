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"Ich freue mich, diesen Weg zu begleiten" 

Christian Lindner wechselt zur Boerse Stuttgart: Das macht der Ex-Finanzminister jetzt

Der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner tritt dem neu gegründeten Advisory Council der Boerse Stuttgart Group als Berater bei.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt Christian Lindner.

Beitragsbild: picture alliance / dts-Agentur

 | Der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner geht einen neuen Weg

Ex-Finanzminister Christian Lindner verstärkt ab sofort den neu gegründeten Advisory Council der Boerse Stuttgart Group. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt. Das Gremium der Börsengruppe vereint europäische Persönlichkeiten aus der Finanzindustrie, der Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor und der Technologie.

Nicht nur Christian Lindner: Hochkarätig besetztes Beratungsgremium

Neben Christian Lindner gehören dem Advisory Council weitere Akteure an. Dazu zählen Massimo Giordano, der als Senior Partner und ehemaliger Managing Partner Europe bei McKinsey & Company tätig war. Auch der ehemalige italienische Ministerpräsident und Präsident des Jacques Delors Institute, Enrico Letta, gehört dazu. Ebenfalls im Gremium vertreten sind die Aufsichtsrätin und ehemalige Deutsche-Bank-Vorständin Sylvie Matherat sowie Fleur Pellerin, CEO von Korelya Capital und ehemalige französische Ministerin für Digitales.

Der Advisory Council agiert als Ideengeber und Sparringpartner für das Top-Management der Börsengruppe. Das Gremium liefert Impulse, um die Zukunft des europäischen Kapitalmarkts zu gestalten. Die Boerse Stuttgart Group will damit ihre Rolle in digitalen Technologien ausbauen und das Wachstum beschleunigen.

“Ich freue mich, diesen Weg zu begleiten”

Europa benötigt laut Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group, starke und innovative Kapitalmarktakteure, die technologischen Fortschritt mit regulatorischer Exzellenz verbinden. Christian Lindner bringt nach Aussage des CEO genau diese Perspektive mit, da er politisch erfahren und international vernetzt ist.

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Christian Lindner erklärt: “Die Boerse Stuttgart Group gestaltet den europäischen Kapitalmarkt der Zukunft aktiv. Wie keine andere europäische Börsengruppe steht sie für die Verbindung von klassischem Kapitalmarktgeschäft mit der digitalen Welt. Ihr Mindset ist europäisch und sie hat einen technologischen Führungsanspruch. In einer Zeit, in der die Weichen für die europäische Kapitalmarktunion gestellt werden, ist das eine starke Ausgangsposition. Ich freue mich, diesen Weg zu begleiten.”

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