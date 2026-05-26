Trading muss weder kompliziert noch teuer sein: Libertex kombiniert 0 Prozent Provision auf echte Aktien und über 1.000 handelbare Basiswerte. Erfahre mehr zum Vermögensaufbau mit aktivem Trading.

Lange Zeit schien der Weg an die Börse wie ein exklusiver Club. Doch Libertex baut diese Barrieren ab. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung, moderner Technologie und 0 % Kommission auf echte Aktien (Marktspreads gelten) zeigt der Broker, dass zeitgemäßes Investieren zugänglich und bei einem regulierten Broker sicher sein kann.

Das Unternehmen, das seit 2012 als Teil der Libertex Group am Markt tätig ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Finanzmärkte für alle Arten von Anlegern zu öffnen und eine Plattform zu schaffen, die nutzerfreundlich ist. Ein Beleg für diese Strategie: Im Jahr 2025 wurde Libertex mit Branchenpreisen wie “Best Global Broker” (Ultimate Fintech) und “Best CFD Broker – Europe” (Global Forex) ausgezeichnet.

Doch was hebt diese Plattform in einem Markt hervor, der von unzähligen Trading-Apps überflutet ist? Die Antwort liegt in der Kombination aus Tradition, regulatorischer Sicherheit und einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit – ohne dabei sensationsheischend zu wirken.

Libertex: Ein Angebot für jeden Anleger

Menschen investieren aus unterschiedlichen Gründen. Manche streben langfristige Investments an, während andere kurzfristig und taktisch in volatilen Märkten agieren möchten. Libertex vereint beide Ansätze in einer einzigen Anwendung.

Für langfristige Strategien bietet Libertex Invest (Portfolio-Konto) eine faire und transparente Lösung: Echte Aktien können hier mit 0 % Kommission gehandelt werden. Es fallen lediglich die üblichen Marktspreads an. Das bedeutet, dass mehr vom investierten Kapital direkt in die Unternehmen fließt, an die du glaubst – ohne dass hohe Gebühren dein Kapital schmälern.

Für diejenigen, die potenziell von kurzfristigen Marktbewegungen profitieren möchten, bietet das CFD-Handelskonto Zugang zu mehr als 1.000 Basiswerten. Ob Währungen (Forex), Rohstoffe wie Gold und Öl, Indizes oder eine bemerkenswert große Auswahl an Kryptowährungen – hier kannst du sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse mit einem Hebel von bis zu 1:30 (für Privatkunden) handeln.

Um in der schnelllebigen Finanzwelt den Überblick zu behalten, ist es entscheidend, den globalen Kontext zu verstehen. Tägliche Analysen und fundierte Marktberichte stehen direkt in der Libertex Marktübersicht zur Verfügung.

Eine Plattform, die sich von selbst erklärt

Eine große Hürde für viele Einsteiger ist die Software. Libertex begegnet diesem Problem mit einer eigenen, benutzerfreundlichen App. Wer bereits Erfahrung hat und tiefere Chartanalysen durchführen möchte, kann die Plattformen nahtlos mit den etablierten Industriestandards MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) verknüpfen.

Wissen als Grundlage: Der Schlüssel zum Trading

Ein zentraler Aspekt, um langfristig an den Märkten bestehen zu können, ist finanzielle Bildung. Niemand sollte sein Geld blind investieren. Deshalb stellt der Broker ein Demokonto zur Verfügung, das niemals abläuft. Hier kannst du Strategien risikofrei mit virtuellem Geld testen, bevor du echtes Kapital einsetzt.

Sicherheit und Vertrauen

In der Finanzwelt ist Vertrauen ein wertvolles Gut. Als europäische Tochtergesellschaft und Teil der Libertex Group bietet Libertex einen klaren regulatorischen Rahmen unter seiner Lizenz der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Kundengelder werden auf segregierten Konten getrennt vom Unternehmensvermögen aufbewahrt. Der Schutz vor negativem Kontostand stellt außerdem sicher, dass Privatkunden nicht mehr verlieren können, als sie eingezahlt haben.

Der Einstieg wird durch eine Mindesteinzahlung von nur 100 Euro und das Fehlen von Einzahlungsgebühren erleichtert (zu den unterstützten Zahlungsmethoden gehören PayPal, Kreditkarte, Skrill und Banküberweisung). Dadurch ist Libertex auch für Anleger mit begrenztem Kapital attraktiv. Wenn du dein Konto für einen Zeitraum von 180 Tagen nicht nutzt, solltest du lediglich die Inaktivitätsgebühr von 10 Euro im Blick behalten.

Fazit: Ein Begleiter für dein Trading

Dass Libertex als offizieller Online-Trading-Partner des Audi Revolut F1 Teams auftritt, passt gut ins Bild. Im Motorsport wie auch an den Finanzmärkten machen Präzision, Analyse und die richtige Strategie den Unterschied. Mit einer transparenten Kostenstruktur, einer benutzerfreundlichen App und einem Fokus auf finanzielle Bildung positioniert sich Libertex als verlässlicher Begleiter auf dem Weg zur finanziellen Selbstbestimmung.

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Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 84 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Du solltest überlegen, ob du verstehst, wie CFDs funktionieren, und ob du es dir leisten kannst, das hohe Risiko einzugehen, dein Geld zu verlieren. Bitte klicke hier, um unsere vollständige Risikowarnung zu lesen.

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