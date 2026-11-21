Der Vermögensverwalter VanEck setzt bei seinen Bitcoin, Ethereum und Solana ETFs zukünftig auf Coinbase als Krypto-Verwahrer. Für Gemini ist es ein weiterer Rückschlag.

VanEck trennt sich von Gemini als Krypto-Verwahrer für Spot ETFs

VanEck trennt sich von Gemini als Krypto-Verwahrer für Spot ETFs

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… VanEck beendet die Zusammenarbeit mit Gemini als Krypto-Verwahrer für Spot ETFs. â³

Ab Februar 2027 wird Coinbase Custody die neue Lösung für mehrere Krypto-Indexfonds.

Bislang hatte der niederländische Vermögensverwalter auf Gemini als Krypto-Verwahrer für seine Spot ETFs gesetzt. Doch nun folgt der Wechsel: Wie drei am Donnerstag unterzeichnete 8-K-Meldungen zeigen, beendet das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit der von Cameron und Tyler Winklevoss gegründeten Börse und setzt stattdessen ab Februar 2027 auf Coinbase Custody. Diese Entscheidung betrifft gleich mehrere Krypto-Indexfonds: Den VanEck Bitcoin ETF (HODL), den VanEck Ethereum ETF (ETHV) und schließlich den VanEck Solana ETF (VSOL).

Dieser Verlust der VanEck-Verträge ist ein weiterer Rückschlag für Gemini, das im vergangenen Jahr mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und derzeit versucht, sein Geschäft über den Krypto-Markt hinaus auf neue Bereiche wie Prognosemärkte zu diversifizieren. Seit dem Börsengang im September des vergangenen Jahres brach die GEMI-Aktie um fast 96 Prozent ein, was die angespannte Situation unterstreicht. Erst vor kurzem wurde der europäische Zweig der Firma für nur 10 Millionen US-Dollar verkauft.

Ein Krypto-Verwahrer trägt die Verantwortung für die sichere Verwahrung der Coins eines ETF-Emittenten und erhebt dafür eine Gebühr. Mit 14.250 Bitcoin im Wert von derzeit 812 Millionen US-Dollar verfügt VanEck über den siebtgrößten BTC-Indexfonds. Der Ethereum Spot ETF aus dem gleichen Haus kommt auf etwa 45.000 ETH im Wert von 75 Millionen US-Dollar, der Solana Spot ETF auf rund 212.000 SOL im Wert von 15 Millionen US-Dollar.

Die genauen Gründe für die Trennung von Gemini gab das Unternehmen bislang nicht bekannt. Wie bullish die langfristige Bitcoin-Prognose des Vermögensverwalters ausfällt und welche Rolle Staatsschulden dabei spielen, erfahrt ihr in diesem Artikel: “VanEck bleibt bullish“.