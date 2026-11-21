Der XRP-Kurs korrigiert auf den tiefsten Stand seit November 2024. Welche Ripple-Chartmarken für Anleger jetzt entscheidend werden.

XRP-Prognose: Wie tief könnte der Ripple-Coin jetzt noch fallen?

XRP-Prognose: Wie tief könnte der Ripple-Coin jetzt noch fallen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP hat seit November 2026 fast 30 Prozent seines Wertes verloren und liegt aktuell bei rund 0,93 US-Dollar. â³

Technische Analysen zeigen eine angespannte Lage mit wichtigen Unterstützungen und Widerständen im Kursverlauf. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

XRP-Anlegern könnte der November 2026 als einer der schwärzesten Monate der vergangenen Jahre in Erinnerung bleiben. Seit Monatsbeginn hat der Ripple-Coin fast 30 Prozent seines Wertes eingebüßt und ist zwischenzeitlich sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 0,90 US-Dollar gefallen. Aktuell notiert XRP wieder bei rund 0,93 US-Dollar, liegt damit aber weiterhin mehr als 74 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Juli 2025. Der breite Abverkauf am Krypto-Markt und die Schwäche der US-Technologieaktien haben den Kursverfall zusätzlich verschärft. Ob XRP nun eine nachhaltige Erholung gelingen kann oder weitere Verluste drohen, verrät ein Blick auf den Chart.

XRP in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der XRP-Kurs zwischen einem Hoch von 0,9348 US-Dollar und einem Tief von 0,86 US-Dollar, gemessen an den letzten drei bis sechs Vierstundenkerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,929 US-Dollar und damit leicht über dem Niveau von vor 24 Stunden (0,9105 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 58,94 Milliarden US-Dollar. Nach dem vorangegangenen Kursrückgang zeigt XRP kurzfristig deutliche Schwankungen innerhalb des Handelstages.

Aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt. XRP notiert weiterhin unter dem exponentiell gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Perioden (EMA-20) bei 0,9368 US-Dollar. Auch die jüngsten Kurskerzen zeichnen mit überwiegend tieferen Hochs und Tiefs ein Bild kurzfristiger Schwäche. Eine wichtige Unterstützung befindet sich bei 0,88 US-Dollar, wo das untere Bollinger-Band und das jüngste Tief bei 0,8815 US-Dollar verlaufen. Darunter könnte die Marke von 0,86 US-Dollar zusätzlichen Halt bieten. Auf der Oberseite stellen zunächst der EMA-20 bei 0,9368 US-Dollar und anschließend das jüngste Zwischenhoch bei 0,9892 US-Dollar wichtige Widerstände dar. Solange der XRP-Kurs den EMA-20 nicht zurückerobert, bleibt das technische Gesamtbild neutral bis leicht bärisch.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt auf 14-Perioden-Basis aktuell bei 36,64 Punkten. Damit signalisiert der Indikator ein vergleichsweise schwaches Momentum, ohne bereits einen extrem überverkauften Zustand anzuzeigen. Immerhin lässt die negative Dynamik im Histogramm allmählich nach, was auf eine erste technische Stabilisierung des XRP-Kurses hindeutet.

Die Bollinger-Bänder weisen derzeit eine Breite von 0,1376 US-Dollar auf. Während das obere Band bei 1,0159 US-Dollar verläuft, befindet sich die untere Begrenzung bei 0,8783 US-Dollar. Diese Spanne deutet auf erhöhte, allerdings noch nicht extreme Kursschwankungen hin. Insgesamt befindet sich XRP damit in einer angespannten Konsolidierungsphase. Solange der Kurs unter dem EMA-20 verharrt, besteht weiterhin ein erhöhtes Risiko, dass die Kryptowährung die Unterstützung bei 0,86 US-Dollar unterschreitet.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Kurzfristig bleibt die XRP-Prognose für den 21. November 2026 neutral bis leicht bärisch. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,88 US-Dollar, nahe dem unteren Bollinger-Band und dem jüngsten Tief bei 0,8815 US-Dollar, sowie bei 0,86 US-Dollar. Auf der Oberseite stellen der EMA-20 bei 0,9368 US-Dollar und die Marke von 0,9892 US-Dollar die nächsten Widerstände dar. Gelingt XRP ein Ausbruch über den Bereich zwischen 0,99 und 1,03 US-Dollar, könnte sich die technische Lage aufhellen und eine Erholung in Richtung 1,05 US-Dollar ermöglichen. Fällt der Kurs hingegen unter 0,86 US-Dollar, droht eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung mit möglichen Kurszielen zwischen 0,70 und 0,78 US-Dollar.

Neutrales Szenario (50 Prozent Wahrscheinlichkeit)

XRP bewegt sich weiterhin in einer Handelsspanne zwischen 0,88 und 0,99 US-Dollar. Der RSI stabilisiert sich zwischen 35 und 50 Punkten, während der EMA-20 bei 0,9368 US-Dollar und das mittlere Bollinger-Band bei rund 0,947 US-Dollar als Widerstände fungieren. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 1,03 US-Dollar würde dieses Szenario entkräften.

Bullisches Szenario (20 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Gelingt XRP ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 0,99 und 1,03 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen, könnte sich die Erholung bis auf 1,20 US-Dollar ausweiten. Voraussetzung wäre ein RSI-Anstieg über 50 Punkte sowie die Rückeroberung der Marke von 1,0515 US-Dollar. Ein Rückfall unter 0,86 US-Dollar würde das bullische Szenario entkräften.

Bärisches Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit)

Fällt XRP per Schlusskurs unter die wichtige Unterstützung bei 0,86 US-Dollar, droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Ein RSI-Rückgang unter 35 Punkte würde die Schwäche bestätigen. In diesem Fall könnte der Kurs zunächst auf 0,78 US-Dollar und anschließend bis auf 0,70 US-Dollar fallen. Eine Rückkehr über 0,99 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.