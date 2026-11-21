Ein neues Projekt aus Deutschland verschafft Hardware-Gründern Startkapital über eigene Token. Jeder Handel bringt ihnen Geld.

Für die Entwicklung von Robotern benötigt man bereits viel Geld, bevor die erste Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann und selbst ein Prototyp verschlingt finanzielle Mittel, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen ist, ob die Idee unter realen Bedingungen überhaupt funktioniert. Vor allem junge Teams ohne finanzstarke Investoren scheitern daher oft in dieser frühen Entwicklungsphase. Nun könnte der Krypto-Markt Abhilfe verschaffen. Die Plattform machine.fun will dafür ein Prinzip aus der Memecoin-Welt auf die Robotik-Industrie übertragen und neue Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen. Im Gespräch mit BTC-ECHO verrät Martin El-Khouri, Chief Business Officer bei dem Blockchain-Projekt peaq, wie das funktionieren soll und welches Potenzial er darin für die gesamte Branche sieht.

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