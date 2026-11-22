Der jüngste Krypto-Abverkauf belastete Ethereum stärker als Bitcoin. Warum Peter Schiff nun warnt, dass es für ETH-Anleger noch schlimmer kommen könnte.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ethereum-Kurs fiel am Samstag auf 1.540 US-Dollar, was einen stärkeren Abverkauf als Bitcoin darstellt. â³

Peter Schiff warnt vor einem möglichen Absturz auf 1.000 Dollar bis Montag. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Im Zuge der marktbreiten Krypto-Korrektur schlitterte der Ethereum-Kurs am gestrigen Samstagmorgen zeitweise auf 1.540 US-Dollar, was im relativen Vergleich einen noch härteren Abverkauf als bei Bitcoin bedeutete. Geht es nach US-Ökonom und Edelmetallanhänger Peter Schiff, könnte die zweitgrößte Kryptowährung bis morgen aber noch deutlich stärker einbrechen. Eigentlich für seine regelmäßige Bitcoin-Kritik bekannt, äußert sich der 63-Jährige in einem X-Post zur Situation bei Ethereum: “Es besteht die reale Gefahr, dass es am Wochenende zu einem Krypto-Crash kommt, der den Ether-Kurs bis Montag auf 1.000 Dollar fallen lässt.”

Ethereum broke below key support at $1,600. It just traded below $1,580, down 16.5% in the six days since I issued this warning. There is a real risk of a crypto crash over the weekend that sends Ether to $1,000 by Monday. https://t.co/u0T7lS3kcX — Peter Schiff (@PeterSchiff) November 20, 2026

Bereits in der vergangenen Woche hatte Schiff davor gewarnt, dass es unterhalb der 1.600 US-Dollarmarke laut dem Chartbild kaum Unterstützung für Ethereum gebe. Sollte sich seine Befürchtung bewahrheiten, würde dies einem Kursverlust von mehr als 30 Prozent binnen kürzester Zeit entsprechen. Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der ETH-Kurs bis Jahresende – nicht bis Montag – die Marke von 1.000 US-Dollar erreicht, allerdings bei gerade einmal elf Prozent.

“Peter, was macht eigentlich der Goldpreis?”

In der Kommentarspalte regt sich daher Kritik an der Ethereum-Horrorprognose von Schiff. “Vielleicht solltest du dich lieber auf Gold und Silber konzentrieren statt auf Ethereum. Es sei denn, du hältst heimlich BTC und ETH”, rät ihm ein X-Nutzer beispielsweise. Eine andere Anlegerin fragt den Ökonomen erstaunt: “Gold ist gegenüber seinem Rekordhoch um 2.000 US-Dollar gefallen, und du machst dir Sorgen um meine ETH, Peter?”

Daraufhin erwidert der Krypto-Skeptiker, dass er keinerlei Ether halte und sich keineswegs darum sorge. Und ergänzt: “Auch Gold ist im Kurs gefallen, wenn auch nicht so stark, aber darüber mache ich mir keine Sorgen. Das ist eine großartige Gelegenheit zum Kauf.” Warum sein Ratschlag bei Bitcoin gleichermaßen angebracht sein könnte, lest ihr in diesem Artikel: “Bitcoin ist tot, lang lebe Bitcoin“.