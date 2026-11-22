Obwohl Ripple in letzter Zeit viele Erfolge feiert, fällt der XRP-Kurs rasant. Aus diesen Gründen profitiert der Coin nicht zwangsweise vom Erfolg der Firma.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Kurs ist in den letzten 30 Tagen um ein Viertel gefallen und liegt unter einem Dollar. â³

Ripple Labs sichert sich eine US-Lizenz und setzt auf den Stablecoin RLUSD, doch XRP profitiert kaum davon. â³

Der Coin steht in direkter Konkurrenz zu Stablecoins und hat an Bedeutung im Zahlungsverkehr verloren. â³

Experten sehen dennoch Potenzial für ein Comeback von XRP, trotz der aktuellen Herausforderungen. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

XRP-Anleger brauchen zurzeit ein starkes Nervengerüst. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um rund ein Viertel abgerutscht und notiert aktuell unter einem US-Dollar, auf Jahressicht hat der Coin sogar mehr als die Hälfte seines Werts verloren. Ripple Labs hingegen hat sich kürzlich eine US-Lizenz als nationale Treuhandbank gesichert, und auch der hauseigene Stablecoin RLUSD wächst. Warum fällt XRP trotzdem? Wird der Coin in die Bedeutungslosigkeit verdrängt?

Der XRP-Kurs fällt derzeit stark / Quelle: BTC-ECHO

Wichtige Trennung: XRP, Ripple Labs und RLUSD

Um zu verstehen, wieso XRP von den Erfolgen von Ripple Labs kaum profitiert, ist es wichtig, die verschiedenen Akteure voneinander zu trennen. Ripple Labs ist ein Fintech-Unternehmen, das in den Anfangstagen von XRP gegründet wurde und bis heute einen großen Teil der XRP-Reserven hält. Zwar entwickelt die Firma das Ökosystem maßgeblich mit, der zugrunde liegende XRP Ledger ist aber eine Open-Source-Blockchain.

Für Ripple selbst läuft es derzeit gut. Das Unternehmen setzt mittlerweile stark auf seinen eigenen US-Dollar-Stablecoin RLUSD. Dabei verdient es an den Zinserträgen aus den Reserven sowie an Kooperationen im Zahlungsverkehr. Nennenswert sind hier unter anderem die Partnerschaften mit Mastercard und BNY. Die Marktkapitalisierung von RLUSD ist seit Januar 2025 von 53 Millionen auf knapp 2,8 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Ripples eigener Stablecoin RLUSD gewinnt an Market Cap / Quelle: CoinMarketCap

Mit XRP hat dieser Erfolg allerdings nur bedingt zu tun. RLUSD läuft sowohl auf Ethereum als auch auf dem XRP Ledger, wo XRP als Transaktionsgebühr verbrannt wird. Diese Gebühr ist mit standardmäßig 0,00001 XRP pro Transaktion jedoch so gering, dass der Effekt auf das Angebot kaum ins Gewicht fällt. Im Zahlungsverkehr steht RLUSD sogar in direkter Konkurrenz zu XRP. Das räumt selbst Ripple-CEO Brad Garlinghouse Anfang des Jahres in einem Interview ein: Für manche Zahlungen sei XRP die beste Option, für andere würde “ein Stablecoin dieses Problem besser lösen“.

Für XRP bleibt vor allem die Rolle als Brückenwährung bei Währungspaaren ohne Dollarbezug. Hier kommt der Coin weiterhin zum Einsatz, etwa bei Zahlungsdienstleistern in Japan. Den Kurs stützt das aber kaum, da die Token nur für Sekunden gehalten und direkt wieder in die Zielwährung getauscht werden. Es entsteht also Volumen, aber keine dauerhafte Nachfrage.

Vom Nutzen zur Spekulation?

Infolge der Entwicklungen der letzten Jahre hängt der XRP-Kurs vor allem vom allgemeinen Krypto-Sentiment ab, und das lässt aus Anlegersicht aktuell bekanntlich zu wünschen übrig. 2018 galt Ripple in der Community noch als möglicher Swift-Ersatz, und XRP sollte den Dollar im internationalen Zahlungsverkehr ablösen. Von diesen Wunschvorstellungen ist 2026 nur noch wenig übrig.

XRP steht immer mehr in Konkurrenz zu preisstabilen und gut regulierten Stablecoins, und auch Swift arbeitet mittlerweile an einem eigenen blockchainbasierten Ledger. Bedeutungslos wird der Coin dadurch aber nicht. Er hat eine treue Community und wird weiterhin im Zahlungsverkehr genutzt. Was aus technischer Sicht für ein Comeback spricht, erklärt Trading-Experte Benjamin Kaemmerer von CMC Markets.