Auf der Krypto-Börse Kraken rutschte der Bitcoin-Kurs am Samstagmorgen zeitweise auf das Bärenmarkt-Level von 2022. Wie kam es zum historischen Crash?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fiel auf Kraken zeitweise unter 17.000 US-Dollar. â³

Ungewöhnlicher Crash ohne Hinweise auf Sicherheitslücken oder kompromittierte Konten.

Anleger konnten Bitcoin zu extrem niedrigen Preisen erwerben und profitieren.

BTC/CAD-Kurs blieb stundenlang vom allgemeinen Markt abgekoppelt. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Im Zuge des Krypto-Abverkaufes fiel der Bitcoin-Kurs am Samstagmorgen zeitweise unter 56.000 US-Dollar und markierte damit ein neues Jahrestief. Doch auf der Krypto-Börse Kraken kam zu einem deutlich stärkeren Einbruch, denn das Handelspaar BTC/CAD stürzte dort auf 24.250 kanadische Dollar, was etwa 17.000 US-Dollar entspricht. Laut Angaben von Kraken sollen alle ausgeführten Handelsgeschäfte gültig bleiben, sodass einige Anleger tatsächlich Bitcoin auf dem Kursniveau vom November 2022 kaufen konnten und nun bereits mehr als 200 Prozent im Plus liegen.

Starting around 20:00 UTC on Nov 20, CAD pairs on Kraken saw heavy selling pressure that pushed prices well below other markets. Our platform processed every order correctly, and our security teams found no sign of a breach or compromised accounts. Executed trades stand. — Kraken Support (@krakensupport) November 21, 2026

Das Sicherheitsteam der Börse fand keine Hinweise auf eine Sicherheitslücke oder kompromittierte Konten, die den ungewöhnlichen Bitcoin-Crash verursacht hätten. Ab etwa 20:00 Uhr UTC am 20. November haben die CAD-Paare offenbar unter enormen Verkaufsdruck gestanden, wodurch die Kurse deutlich unter das Niveau anderer Märkte fielen. Die Krypto-Leitwährung traf es besonders hart, aber auch Ethereum wurde zeitweise unterhalb der Marke von 800 kanadischen Dollar respektive 560 US-Dollar gehandelt.

Der kurioseste Krypto-Crash aller Zeiten?

Als naheliegendste Erklärung für den dramatischen Bitcoin-Kurssturz gilt ein starker Liquiditätsrückgang beim Handelspaar BTC/CAD. Treffen aggressive Verkäufer im Orderbuch nicht auf genügend Kaufangebote in der Nähe des aktuellen Marktpreises, dann werden ihre Aufträge gegen immer niedrigere Kaufangebote ausgeführt. Da es für jeden glücklichen Bitcoin-Käufer auch einen Verkäufer geben musste, haben einige kanadische Kraken-Anleger also tatsächlich Coins für einen Spottpreis liquidiert.

Handelspaar BTC/CAD während des Crashs I Quelle: Kraken

Im gleichen Moment wurde das Handelspaar BTC/USD auf Kraken schließlich zwischen etwa 57.000 und 58.000 US-Dollar gehandelt. Allerdings dauerte der Vorfall deutlich länger als ein typischer “Flash Crash”, der meist innerhalb von Sekunden vorbei ist. Daten von Kraken deuten darauf hin, dass der BTC/CAD-Kurs stundenlang vom allgemeinen Marktgeschehen abgekoppelt blieb und sich erst gegen 10:00 Uhr UTC am 21. November wieder an den Gesamtmarkt anpasste.