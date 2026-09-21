UNI hat sich seit Juni verdreifacht. Treiber ist ein Burn-Mechanismus, der durch das Volumen auf der Robinhood Chain massiv zulegt.

Nach monatelanger Durststrecke schaltet Uniswap wieder den Turbogang ein. Von rund 2,50 US-Dollar im Juni schoss der UNI-Kurs bis Redaktionsschluss auf zeitweise 9 US-Dollar nach oben. Der Token setzt damit zu einer bemerkenswerten Rallye an. Doch was befeuert den Kurs gerade, und wie geht es jetzt weiter?

So verknappt Uniswap das Angebot

Den Grundstein legte eine Abstimmung im Dezember 2025. Unter dem Namen UNIfication beschloss die Uniswap-Community, einen Teil der Handelsgebühren nicht mehr vollständig an die Liquiditätsanbieter auszuschütten. Stattdessen kauft das Protokoll damit UNI zurück und schickt die Token an eine “Burn-Adresse”.

Gründer Hayden Adams bezifferte das Tempo Anfang September auf über 250 Millionen US-Dollar im Jahr, wenige Tage zuvor waren es noch rund 200 Millionen. Dazu schrieb er auf X, man sei “noch nicht einmal im Bullenmarkt”.

L7 day UNI burn getting close to $200m/yr



And we're not even in the bull market yet pic.twitter.com/uoVOKY02ru — Hayden Adams 🦄 (@haydenzadams) September 4, 2026

Das könnte sich nun verstärken. Da Bitcoin heute über 81.000 US-Dollar kletterte und ein höheres Hoch setzte, wird das von vielen Tradern als Zeichen einer Trendwende gewertet. Setzt sich die Bewegung fort und zieht Altcoins mit, dürfte auch auf Uniswap mehr gehandelt werden. UNI würde davon gleich doppelt profitieren: Steigt das Interesse an Altcoins, rückt auch der Token selbst stärker in den Blick der Anleger. Und mit dem Volumen wachsen die Gebühren, aus denen das Protokoll UNI zurückkauft und dauerhaft aus dem Umlauf nimmt.

Die Robinhood Chain als Motor

Den Großteil des zusätzlichen Volumens liefert die Robinhood Chain. Das Layer-2-Netzwerk des US-Brokers ging am 1. Juli an den Start, Uniswap war von Beginn an mit allen drei Protokollversionen vertreten.

Die Folgen zeigen sich in den Zahlen. An einem einzigen Tag verbrannte Uniswap zuletzt 184.000 UNI im Wert von rund 1,15 Millionen US-Dollar, etwa 150.000 davon gingen auf das Konto der Robinhood Chain. Deren wöchentliches DEX-Volumen erreichte zuletzt einen Rekord von 10,47 Milliarden US-Dollar.

Doch Vorsicht: Darin liegt auch das Risiko. Die Burn-Rate hängt stark an einem einzigen Netzwerk, und wie schnell sie schwankt, zeigen die Werte der vergangenen Tage. Stammt das Volumen auf der Robinhood Chain überwiegend aus kurzfristigem Interesse an Memecoins und tokenisierten Aktien, verliert der Mechanismus an Schwung.