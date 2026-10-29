Vor einem Jahr startete trade[XYZ] seinen ersten Markt. Heute zählen die Wall Street und ein Star-Investor zu den Unterstützern.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NYSE-Mutter ICE investiert in Hyperliquid für neuen Handelsplatz. â³

Geplant sind 24/7 handelbare Derivate ohne Ablaufdatum. â³

Starinvestor Stan Druckenmiller beteiligt sich ebenfalls.

Regulatorische Genehmigungen stehen noch aus, Startdatum unklar.

Der Betreiber der New York Stock Exchange setzt auf die Technologie von Hyperliquid und will einen regulierten US-Handelsplatz für rund um die Uhr handelbare Derivate auf Basis der dezentralen Plattform aufbauen. Dafür beteiligt sich der Börsenkonzern an einem Unternehmen aus dem Hyperliquid-Ökosystem. Auch Starinvestor Stan Druckenmiller steigt ein.

Hyperliquid-Technologie soll genutzt werden

Die Intercontinental Exchange ICE verkündete eine verbindliche Vereinbarung mit trade[XYZ], einem Anbieter von Derivatemärkten auf Hyperliquid. Gemeinsam wollen die Unternehmen Perpetual Futures in den regulierten US-Markt bringen, die kein festes Ablaufdatum besitzen und 24/7 handelbar sind. Hyperliquid stellt dabei die technische Infrastruktur bereit und überlässt die Entwicklung der Handelsprodukte trade[XYZ]. Die NYSE-Muttergesellschaft ICE übernimmt anschließend den Betrieb des neuen Handelsplatzes einschließlich einer eigenen Clearing-Struktur.

I am excited to be an investor in trade(xyz) as they partner with ICE to bring 24/7 perpetual futures on Hyperliquid to the United States. As a market participant, I am looking forward to to using their innovative product to enhance my investment process. — Stan Druckenmiller (@standuquesne) October 29, 2026

Geplant sind außerdem verpflichtende Identitätsprüfungen und Maßnahmen gegen Geldwäsche. Um den Anteil an Privatanlegern für das neue Angebot zu erhöhen, könnte der Zugang zudem über die bestehende Kooperation zwischen ICE und der Krypto-Börse OKX erfolgen. Derzeit sind jedoch noch 99 Prozent der Marktteilnehmer aus dem institutionellen Geschäft.

Auch Starinvestor Stan Druckenmiller steigt ein

Nach Angaben von trade[XYZ] wurden innerhalb von etwas mehr als einem Jahr bereits Derivate im Gegenwert von über 650 Milliarden US-Dollar auf den bestehenden Hyperliquid-Märkten gehandelt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Vorhaben jetzt durch den bekannten Hedgefonds-Investor Stan Druckenmiller, der sich ebenfalls an trade[XYZ] beteiligt hat. Bis zum Start des neuen Handelsplatzes müssen aber noch die entsprechenden regulatorischen Genehmigungen eingeholt werden, weshalb auch noch kein konkretes Startdatum feststeht. Der HYPE-Kurs reagierte unmittelbar auf die bullishen Neuigkeiten und notiert nun bei rund 95 US-Dollar, was einem 18-prozentigen Kurszuwachs gegenüber dem Vortag entspricht.