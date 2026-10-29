Bitcoin notiert weiterhin oberhalb der 80.000 US-Dollar. Die Kursstärke könnte jedoch trügen. Kommt es zu einem Rückfall in Richtung der 200‑Tagelinie, würde sich ein spannender Swing-Trade für Bitcoin-Bullen bieten.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin hat sich von der 50-Tagelinie um 80.000 US-Dollar nach oben abgesetzt.

Institutionelle Anleger zeigen steigendes Interesse durch signifikante Inflows in den Spot-ETF IBIT.

Ein bullishes Long-Setup könnte sich bei einem Retest der Widerstandsmarken ergeben.

Trading-Setup mit konkreten Einstiegspunkten und Kurszielen wird vorgestellt. â³

Zwar kann sich Bitcoin (BTC) bislang per Tagesschlusskurs noch oberhalb der psychologisch relevanten Marke von 80.000 US-Dollar halten, die Aufgabe der 50-Tagelinie hat das Chartbild jedoch weiter eingetrübt. Hawkishe Aussagen von Fed-Chef Warsh und weiter steigende US-Kerninflationszahlen komplettieren die bearishe Marktsituation. Die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturfortsetzung hat in den letzten Tagen weiter zugenommen. Ein Rückfall in Richtung 200-Tagelinie würde ein perfektes Swing Long-Setup bieten. Die aktuelle Trading-Idee mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.

Bitcoin: Retest des Ausbruchslevels als Long-Einstieg

Das Chartbild der Krypto-Leitwährung wirkt impulslos. Tiefere Hochs und tiefere Tiefs prägen das Chartbild. Zwar konnte Bitcoin den Bereich um 80.000 US-Dollar bislang mehrfach verteidigen, ein nachhaltiger Befreiungsschlag blieb in Folge eines schwachen Spot-Handelsvolumens jedoch aus. Gleichzeitig wirken verfehlte Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet als Gegenwind auf den US-Techsektor, was die Gefahr einer Bitcoin-Korrektur zusätzlich erhöht. Rutscht der Kurs der Krypto-Leitwährung nachhaltig unter das Monatstief bei 79.100 US-Dollar ab, droht sich die Trendschwäche auszuweiten. Ein

Aktive Trader könnten eine Long-Position bei einem Rückfall bis an das Ausbruchsniveau vom 18. September zwischen 77.147 US-Dollar und 76.777 US-Dollar in Betracht ziehen. Kursziel der Trade-Idee ist der Bereich um das Zwischenhoch bei 84.886 US-Dollar.

Der Stop-Loss ist für diesen Swing-Trade bewusst weiter gewählt, und berücksichtigt einen Spike unter das Vormonatstief bei 74.997 US-Dollar. Erst bei einer Aufgabe der 74.380 US-Dollar wäre das Long-Szenario invalidiert.

Bullishes Trading-Setup

Richtung: Long

Einstieg: Zwischen 77.147 US-Dollar und 76.777 US-Dollar

Kursziel: 84.886 US-Dollar

Stop-Loss: 74.380 US-Dollar

Aktueller Kurs: 81.306 US-Dollar

Zeithorizont: Swing-Trade für mehrere Handelstage

Trading-Setup auf Basis des Wertepaares BTC/USD

Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.