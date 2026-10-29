Werbung über TikTok und Instagram wurde der Krypto-Börse HTX in Großbritannien zum Verhängnis. Wer dort noch Coins hält, muss handeln.

Huobi verlässt Großbritannien: Finanzaufsicht setzt sich durch

Huobi verlässt Großbritannien: Finanzaufsicht setzt sich durch

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Krypto-Börse HTX zieht sich nach Konflikten mit der FCA aus Großbritannien zurück. â³

Neue Kundenregistrierungen sind gesperrt, bestehende Nutzer müssen Auszahlungen beantragen. â³

Hintergrund sind Verstöße gegen neue Werberegeln für Kryptowährungen.

FCA-Direktor betont, dass ausländische Sitze nicht vor britischem Recht schützen. â³

Die Krypto-Börse HTX, früher als Huobi bekannt, zieht sich nach einem Rechtsstreit mit der britischen Finanzaufsicht FCA aus Großbritannien zurück. Neue Kunden können sich nicht mehr registrieren und Einzahlungen sind gesperrt. Wer noch über Guthaben verfügt, muss sich nun um eine Auszahlung kümmern.

Warum die FCA gegen Huobi vorging

Seit Oktober 2023 gelten in Großbritannien spezielle Regeln für die Bewerbung von Kryptowährungen, an die sich HTX nach Darstellung der Behörden nicht gehalten hat. Die Krypto-Börse habe ihre Dienstleistungen wiederholt über soziale Netzwerke wie TikTok oder Instagram für britische Verbraucher beworben. Außerdem soll das Unternehmen auf Kontaktversuche der FCA zunächst nicht reagiert haben.

Am 21. Oktober 2025 leitete die Aufsicht daher ein Verfahren vor dem High Court ein, welches sich gegen die in Panama registrierte Huobi Global S.A. sowie weitere nicht namentlich bekannte Verantwortliche der Krypto-Börse richtete. Jetzt haben die Behörden und das Unternehmen eine Einigung erzielt, bei der sich HTX verpflichtet, britische Verbraucher nicht wissentlich mit rechtswidriger Krypto-Werbung anzusprechen. Direkt nach Beginn des Verfahrens hatte HTX allerdings damit begonnen, sich vollständig aus Großbritannien zurückzuziehen und ist dort inzwischen nicht mehr aktiv.

Was jetzt für britische Kunden gilt

Das bedeutet in erster Linie, dass keine neuen Registrierungen britischer Anleger mehr möglich sind und bereits bestehende Kunden keine weiteren Einzahlungen vornehmen können. Wer noch Kryptowährungen bei der Börse hält, kann jedoch über den Kundenservice ein einmaliges Auszahlungsfenster von 48 Stunden beantragen, um seine Coins auf eine externe Wallet zu übertragen.

FCA-Direktor Steve Smart betont derweil, dass auch ein Sitz im Ausland Krypto-Börsen und andere Dienstleister nicht vor britischem Recht schützt. Die genauen Bedingungen der Einigung bleiben aber vertraulich. Außerdem stellt die FCA klar, dass der Rückzug kein Schuldeingeständnis von Huobi Global darstellt.