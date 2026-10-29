Bislang war die Tokenisierung vor allem ein Experiment großer Finanzinstitute. Jetzt steigt mit der DTCC einer der wichtigsten Infrastrukturbetreiber der Wall Street ein. Ein entscheidender Schritt für die Blockchain-Adoption?

Wall Street setzt auf Blockchain: Warum der DTCC-Einstieg so wichtig ist

Wall Street setzt auf Blockchain: Warum der DTCC-Einstieg so wichtig ist

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die DTCC startet einen Tokenisierungsdienst für US-Wertpapiere mit einem Marktwert von rund 30 Billionen US-Dollar. â³

20 führende Finanzunternehmen, darunter JPMorgan und Citi, sind an dem neuen Angebot beteiligt. â³

Die Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) hat ihren Tokenisierungsdienst für US-Wertpapiere gestartet. Zum Auftakt stehen 34 Wertpapiere mit einem Marktwert von rund 30 Billionen US-Dollar zur Verfügung, die über das Canton Network und eine private Blockchain tokenisiert werden können. Zu den 20 beteiligten Finanzunternehmen gehören JPMorgan, Citi und Morgan Stanley.

Die DTCC zählt zu den wichtigsten Infrastrukturbetreibern des US-Finanzmarktes und übernimmt über ihre Tochtergesellschaften die Verwahrung und Abwicklung großer Teile des amerikanischen Wertpapierhandels. In ihrem Depot liegen Wertpapiere im Wert von mehr als 114 Billionen US-Dollar.

Das neue Angebot umfasst laut der Pressemitteilung ausgewählte Aktien aus dem Russell 1000, ETFs und US-Staatsanleihen. Jeder Token ist vollständig durch ein bei der DTCC-Tochter Depository Trust Company (DTC) hinterlegtes Wertpapier gedeckt, wobei die offiziellen Eigentumsregister weiterhin bei der DTC geführt werden.

Warum der DTCC-Einstieg für die Tokenisierung wichtig ist

Bislang beschränkte sich die Tokenisierung weitgehend auf einzelne Blockchain-Projekte und Pilotversuche großer Finanzinstitute. Dass nun ausgerechnet die DTCC, die einen erheblichen Teil des US-Wertpapierhandels abwickelt, einen eigenen Dienst startet, ist deshalb bemerkenswert. Erstmals wird die Technologie damit direkt in die Infrastruktur eines der wichtigsten Akteure der Wall Street eingebunden.

Teilnehmende Institute können ihre Wertpapiere während der Geschäftszeiten tokenisieren lassen, wobei die DTCC eine Bearbeitungszeit von höchstens 15 Minuten anstrebt. Anschließend sind Übertragungen zwischen registrierten Wallets rund um die Uhr möglich, ohne dass sich die bestehenden Eigentumsrechte verändern.

Entsprechende Vereinbarungen haben neben JPMorgan, Citi und Morgan Stanley auch Bank of America, Barclays, Fidelity Investments, State Street und UBS unterzeichnet. Für 2027 plant die DTCC zudem eine Erweiterung auf Stellar und die Arc Blockchain von Circle. Künftig sollen tokenisierte Wertpapiere auch als Sicherheiten dienen und Transaktionen mit digitalem Geld abgewickelt werden können.