Die Blockchain von Robinhood wächst rasant. Das Handelsvolumen auf dezentralen Börsen hat nun einen neuen Rekordwert erreicht.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Robinhood Chain hat ein Rekordhoch im Handelsvolumen erreicht. â³

Der Total Value Locked (TVL) stieg im August um fast 100 Prozent. â³

Stablecoin-Bestände wuchsen um 47 Prozent auf rund 770 Millionen US-Dollar. â³

Der Fokus verschiebt sich von Memecoins hin zu Infrastruktur- und Utility-Projekten.

Die Robinhood Chain hat einen neuen Meilenstein erreicht. Auf der Blockchain wurde am Freitag ein tägliches Handelsvolumen von 989 Millionen US-Dollar über dezentrale Börsen erreicht – so viel wie nie zuvor. Auch das im Netzwerk gebundene Vermögen und die Stablecoin-Bestände legten im August deutlich zu.

Nach Daten von The Block stieg der Total Value Locked (TVL) auf 708 Millionen US-Dollar und damit gegenüber dem Vormonat um fast 100 Prozent. Das Stablecoin-Angebot wuchs im gleichen Zeitraum um 47 Prozent auf rund 770 Millionen US-Dollar.

Nicht mehr nur Memecoins

Während im Juli noch vor allem Memecoins einen Großteil des Handels ausmachten, entfiel im August zudem ein größerer Teil des Volumens auf Projekte aus den Bereichen Infrastruktur und Utility. Besonders stark entwickelte sich das Launchpad PONS, dessen Marktkapitalisierung innerhalb eines Monats von rund 20 auf über 200 Millionen US-Dollar stieg.

Zu den aktivsten Anwendungen zählt weiterhin die Plattform LONG, auf der Token gegen tokenisierte Aktien gehandelt werden. Der Memecoin “AI”, der gegen tokenisierte Nvidia-Aktien gepaart ist, erreichte im August zeitweise eine Marktkapitalisierung von 135 Millionen US-Dollar. Auch Infrastrukturprojekte wie Delta, UP und NetNet konnten ihre Bewertung im August jeweils etwa verzehnfachen.

Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Head of Crypto Johann Kerbrat, wie Robinhood mit der Chain Geld verdienen will, warum Memecoins zum Konzept gehören und welchen Vorteil das Unternehmen gegenüber nativen Krypto-Börsen sieht. Mehr dazu hier: “Wir haben die Chain sowohl für Menschen als auch für KI-Agenten gebaut”